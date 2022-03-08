Женский день 8 марта. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

В этот светлый весенний праздник хочется от всей души поздравить с Международным женский днем и пожелать самых важных и бесценных вещей: здоровья, любви и простого человеческого счастья. Пусть дома всегда царит тепло и уют, пусть близкие и родные всегда будут рядом, пусть жизнь будет полна радости.

С праздником весны, очарования, красоты и женственности! Пусть каждый день будет таким, как этот: наполнен улыбками, восхищением, любовью, заботой и радостью. Будьте счастливы, ощущая себя женщинами, принцессами, королевами. С 8 Марта, милые дамы!