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Жизнь

Женский день 8 марта. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

8 марта отмечается Международный женский день. Altapress.ru собрал подборку душевных поздравлений в стихах, прозе и смс.

Девушки Барнаула. Весна.
Девушки Барнаула. Весна.
instagram.com/elya_sht

Поздравления с 8 Марта в стихах

Пусть весна подарит счастье,
Настроение и успех.
Пусть обходят вас ненастья,
И звучит почаще смех!

Наслаждайтесь, улыбайтесь.
Оптимизма и добра.
С праздником 8 Марта!
Вы прекрасны, как всегда!

С прекрасным днем 8 Марта
Примите поздравление!
Желаем море позитива
И солнышка весеннего!

Цветами разноцветными
Пускай жизнь украшается,
И все мечты заветные
В реальность воплощаются!

Пускай живет весна в душе,
Пусть в сердце радость расцветает,
От зимней спячки ведь уже
Весна весь мир освобождает!

Желаю жить, любить, мечтать
И каждым мигом наслаждаться,
Как солнце яркое, сиять
И лучезарно улыбаться!

Парень. Розы Свидание.
Парень. Розы Свидание.
ССО

Поздравления с 8 Марта в прозе

В этот светлый весенний праздник хочется от всей души поздравить с Международным женский днем и пожелать самых важных и бесценных вещей: здоровья, любви и простого человеческого счастья. Пусть дома всегда царит тепло и уют, пусть близкие и родные всегда будут рядом, пусть жизнь будет полна радости.

С праздником весны, очарования, красоты и женственности! Пусть каждый день будет таким, как этот: наполнен улыбками, восхищением, любовью, заботой и радостью. Будьте счастливы, ощущая себя женщинами, принцессами, королевами. С 8 Марта, милые дамы!

Милые, добрые и очаровательные, наши чудесные женщины, девушки, девочки! Пусть все невозможное для вас станет возможным, а жизнь будет полна приятных сюрпризов и радостных событий. Больше романтики, нежности и любви желаем вам в праздник 8 Марта! Будьте здоровы и чаще улыбайтесь.

Букет. Цветы. Флорист.
Букет. Цветы. Флорист.
СС0

Поздравления с 8 Марта в смс

В день прекрасный,
День весенний
Вам желаем уважения,
Радости, свершений,
Новых достижений,
Близкие пусть любят,
Счастье в доме будет,
Солнце светит ярко,
С днем 8 Марта!

Весна идет, весне дорогу,
У ног ее растут цветы.
Прощай, февраль, седой и строгий!
Зовет нас праздник красоты.

Желаю в этот день прекрасный
Глазам от теплых слов сиять.
Любви, добра тебе и счастья,
Всего, о чем могла мечтать!

Праздник женский наступает,
Ласки, солнышка, весны,
Пусть же счастье он подарит
После длительной зимы.

Расцветайте словно розы,
Улыбайтесь вновь и вновь,
Пусть отступят вмиг морозы,
Пусть расплавит их любовь!

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