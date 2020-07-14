Женский праздник в летний день: народные приметы на Летние Кузьминки

14 июля отмечается народно-христианский праздник Летние Кузьминки. По-другому его называют Кузьма и Демьян, Женские братчины и девичий праздник. Рассказываем, почему праздник считается женским и с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 14 июля

В этот день на Руси был самый разгар сенокоса, поэтому все выходили на работу в поля. День в трудах проводили и огородники. Сегодня они пололи грядки и собирали первые корнеплоды, в том числе и для продажи. Поэтому говорили: «Огород — бабий доход».

14 июля также собирали ягоду и делали из нее вареники, варенье и компоты. Считалось, что сваренное в этот день малиновое варенье получалось особенно вкусным.

До захода солнца люди друг у друга просили прощение. Главное — сделать это искренне, тогда вся вина будет заглажена.

Летние Кузьминки считали женским праздником. После хлопот по дому и огороду девушки собирались на посиделки. Традиционно они варили сборную кашу из всего, что каждая приносила с собой.

Ягоды. Завтрак ССО

Сегодня не начинали никаких новых дел. Провести начатое не получится до конца, а время будет только потрачено зря.

Народные приметы 14 июля