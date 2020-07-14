Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 июля 19°C
Жизнь

Женский праздник в летний день: народные приметы на Летние Кузьминки

14 июля отмечается народно-христианский праздник Летние Кузьминки. По-другому его называют Кузьма и Демьян, Женские братчины и девичий праздник. Рассказываем, почему праздник считается женским и с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Урожай. Сено.
Урожай. Сено.
СС0

Народные традиции 14 июля

В этот день на Руси был самый разгар сенокоса, поэтому все выходили на работу в поля. День в трудах проводили и огородники. Сегодня они пололи грядки и собирали первые корнеплоды, в том числе и для продажи. Поэтому говорили: «Огород — бабий доход».

14 июля также собирали ягоду и делали из нее вареники, варенье и компоты. Считалось, что сваренное в этот день малиновое варенье получалось особенно вкусным.

До захода солнца люди друг у друга просили прощение. Главное — сделать это искренне, тогда вся вина будет заглажена.

Летние Кузьминки считали женским праздником. После хлопот по дому и огороду девушки собирались на посиделки. Традиционно они варили сборную кашу из всего, что каждая приносила с собой.

Ягоды. Завтрак
Ягоды. Завтрак
ССО

Сегодня не начинали никаких новых дел. Провести начатое не получится до конца, а время будет только потрачено зря.

Народные приметы 14 июля

  • Казьма-Демьян пришли — на покос пошли.

  • В день Козьмы и Демьяна косить не рано.

  • На вечернем небе серп луны хоть немного красный — к ветрам, а если у него края затупленные — к ливням.

  • На Кузьминки тайное скрыть не получится.

  • Что приснится в эту ночь, то скоро исполнится.

  • Яркие звезды и облачное небо поутру предвещали скорую грозу.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость