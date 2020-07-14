Женский праздник в летний день: народные приметы на Летние Кузьминки

Народные традиции 14 июля
В этот день на Руси был самый разгар сенокоса, поэтому все выходили на работу в поля. День в трудах проводили и огородники. Сегодня они пололи грядки и собирали первые корнеплоды, в том числе и для продажи. Поэтому говорили: «Огород — бабий доход».
14 июля также собирали ягоду и делали из нее вареники, варенье и компоты. Считалось, что сваренное в этот день малиновое варенье получалось особенно вкусным.
До захода солнца люди друг у друга просили прощение. Главное — сделать это искренне, тогда вся вина будет заглажена.
Летние Кузьминки считали женским праздником. После хлопот по дому и огороду девушки собирались на посиделки. Традиционно они варили сборную кашу из всего, что каждая приносила с собой.
Сегодня не начинали никаких новых дел. Провести начатое не получится до конца, а время будет только потрачено зря.
Народные приметы 14 июля
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Казьма-Демьян пришли — на покос пошли.
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В день Козьмы и Демьяна косить не рано.
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На вечернем небе серп луны хоть немного красный — к ветрам, а если у него края затупленные — к ливням.
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На Кузьминки тайное скрыть не получится.
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Что приснится в эту ночь, то скоро исполнится.
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Яркие звезды и облачное небо поутру предвещали скорую грозу.