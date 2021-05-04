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Жизнь
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Женское лицо железной дороги в годы ВОВ

«Женщины, овладевайте управлением локомотивом, заменяйте мужчин! Все для фронта, все для Победы!» — такие призывы начали появляться в отраслевых газетах в 1941 году.

Источник: Алтайское территориальное управление Западно-Сибирской железной дороги

И прекрасная половина СССР откликнулась. Тысячи девушек и женщин пришли на железную дорогу. Они освоили профессии, которые раньше были под силу только мужчинам.

Во время Великой Отечественной войны в депо страны не хватало локомотивных бригад. Советским женщинам приходилось работать в рейсах по 40−50 часов, не сходя с паровозов.

Никогда не будут забыты подвиги легендарных женщины-машинистов Елены Чухнюк и Зинаиды Троицкой. Интересно, что Зинаида Троицкая родилась 8 марта и впоследствии стала первой женщиной — начальником железной дороги.

Источник: Алтайское территориальное управление Западно-Сибирской железной дороги
Источник: Алтайское территориальное управление Западно-Сибирской железной дороги
Источник: Алтайское территориальное управление Западно-Сибирской железной дороги
Источник: Алтайское территориальное управление Западно-Сибирской железной дороги

В Барнауле тоже работали легендарные женщины. Так, в 1943 году в паровозном депо Барнаул была сформирована первая укомплектованная женскими бригадами паровозная колонна, получившая название «8 Марта». Руководителем колонны была назначена машинист Агафья Порватова. Алтайская «женская» паровозная колонна в Барнауле просуществовала до конца войны.

Вот как вспоминают эти годы женщины-машинисты.

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