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Жизнь

Женскую гандбольную команду оштрафовали за откровенные трусики

Европейская федерация гандбола (ЕФГ) оштрафовала 19 июля команду норвежских пляжных гандболисток за нежелание играть в трусиках бикини, сообщает Regnum со ссылкой на издание The Hill.

Евро.
Евро.
СС0

«Дисциплинарная комиссия на ЕВРО-2021 по пляжному гандболу рассмотрела случай ненадлежащей одежды. В воскресном матче за бронзовую медаль против Испании команда Норвегии играла в шортах, которые не соответствуют Единым правилам спортсменов, определенным правилах игры ЕФГ по пляжному гандболу», — заявили в федерации.

Команда будет оштрафована на €1,5 тыс. — по €150 евро за каждого игрока.

Норвежские спортсменки хотели играть в шортах, а не в плавках, которые они сочли слишком откровенными, но организатор турнира ЕС пригрозил им штрафом, если они наденут что-нибудь, закрывающее более 10 см их ягодиц, отметила в Twitter пользовательница с псевдонимом Tradia.

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