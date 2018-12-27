Женсовет Алтай-Кокса открыл выставку елочных игрушек

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс елочных игрушек ручной работы. Женсовет предложил заводчанам создать новогодние композиции.

Рукодельницы-заводчанки выполнили творческие работы в разных техниках: шитье, вязание, вышивка, квилинг, резьба по дереву. Для оформления применяли не только традиционные бумагу и ткани, но и конфеты, кофейные зерна, бусы, мишуру, блестки, фольгу, атласные ленты.

Самые оригинальные поделки заводчан представили на выставке «Наряжаем елку вместе». Все участники конкурса получили новогодние подарки от женсовета.

Конкурс елочных игрушек. Источник: ОАО «Алтай-Кокс» Конкурс елочных игрушек. Источник: ОАО «Алтай-Кокс» Конкурс елочных игрушек. Источник: ОАО «Алтай-Кокс» Конкурс елочных игрушек. Источник: ОАО «Алтай-Кокс» Конкурс елочных игрушек. Источник: ОАО «Алтай-Кокс» Конкурс елочных игрушек. Источник: ОАО «Алтай-Кокс»

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

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