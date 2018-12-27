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Женсовет Алтай-Кокса открыл выставку елочных игрушек

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс елочных игрушек ручной работы. Женсовет предложил заводчанам создать новогодние композиции.

Конкурс елочных игрушек.
Конкурс елочных игрушек.
Источник: ОАО "Алтай-Кокс"

Рукодельницы-заводчанки выполнили творческие работы в разных техниках: шитье, вязание, вышивка, квилинг, резьба по дереву. Для оформления применяли не только традиционные бумагу и ткани, но и конфеты, кофейные зерна, бусы, мишуру, блестки, фольгу, атласные ленты.

Самые оригинальные поделки заводчан представили на выставке «Наряжаем елку вместе». Все участники конкурса получили новогодние подарки от женсовета.

Конкурс елочных игрушек.
Конкурс елочных игрушек.
Источник: ОАО «Алтай-Кокс»
Конкурс елочных игрушек.
Конкурс елочных игрушек.
Источник: ОАО «Алтай-Кокс»
Конкурс елочных игрушек.
Конкурс елочных игрушек.
Источник: ОАО «Алтай-Кокс»
Конкурс елочных игрушек.
Конкурс елочных игрушек.
Источник: ОАО «Алтай-Кокс»
Конкурс елочных игрушек.
Конкурс елочных игрушек.
Источник: ОАО «Алтай-Кокс»
Конкурс елочных игрушек.
Конкурс елочных игрушек.
Источник: ОАО «Алтай-Кокс»

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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