Женсовет Алтай-Кокса провел патриотическую акцию в честь Дня Победы

Женский актив Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) в канун Дня Победы вместе со школьниками Заринска изготовил поздравительные открытки для ветеранов — бывших работников завода.

Творческий мастер-класс провели для учащихся 4 «А» класса средней школы № 15. Ребята выполнили открытки по индивидуальному дизайну и дополнили их поздравлениями. Накануне Дня Победы открытки передадут ветеранам с соблюдением всех мер противоэпидемической безопасности.

По традиции в честь Дня Победы бывшим работникам завода — участникам войны, труженикам тыла — окажут финансовую поддержку. Совет ветеранов Алтай-Кокса поздравит их на дому, вручит памятные подарки и продуктовые наборы.

9 Мая на заринском мемориале славы пройдет торжественный митинг. Алтай-Кокс организует для горожан традиционную полевую кухню. Также на мемориале будет работать тематическая фотозона.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com