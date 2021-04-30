30 апреля 9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь
8

Женсовет Алтай-Кокса провел патриотическую акцию в честь Дня Победы

Женский актив Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) в канун Дня Победы вместе со школьниками Заринска изготовил поздравительные открытки для ветеранов — бывших работников завода.

Патриотическая акция в честь Дня Победы
Патриотическая акция в честь Дня Победы
АО "Алтай-Кокс"

Творческий мастер-класс провели для учащихся 4 «А» класса средней школы № 15. Ребята выполнили открытки по индивидуальному дизайну и дополнили их поздравлениями. Накануне Дня Победы открытки передадут ветеранам с соблюдением всех мер противоэпидемической безопасности.

По традиции в честь Дня Победы бывшим работникам завода — участникам войны, труженикам тыла — окажут финансовую поддержку. Совет ветеранов Алтай-Кокса поздравит их на дому, вручит памятные подарки и продуктовые наборы.

9 Мая на заринском мемориале славы пройдет торжественный митинг. Алтай-Кокс организует для горожан традиционную полевую кухню. Также на мемориале будет работать тематическая фотозона.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость