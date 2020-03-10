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Жизнь
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Женсовет Алтай-Кокса возглавил новый лидер

Новым руководителем женсовета Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) избрана Дина Кандакова, инженер лаборатории метрологии.

Дина Кандакова
Дина Кандакова
ОАО "Алтай-Кокс"

Она окончила Алтайский государственный политехнический университет им. Ползунова по специальности инженера и экономиста. Работает на Алтай-Коксе с июня 2017 года.

Дина Кандакова
Дина Кандакова
ОАО «Алтай-Кокс»
Дина Кандакова
Дина Кандакова
ОАО «Алтай-Кокс»

Дина Кандакова — активист союза молодежи предприятия, волонтер НЛМК, серебряный призер конкурса «Молодой лидер — 2018». Благодаря ее проекту и программе «Стальное дерево» на школьных стадионах Заринска появились более 10 уличных тренажеров и площадка для семейного отдыха.

Дина Кандакова
Дина Кандакова
ОАО «Алтай-Кокс»

Дина Кандакова

Меня очень порадовала душевная атмосфера в женсовете: все открытые и доброжелательные. Основная направленность нашего объединения — это детские и семейные праздники. В 2020 году будем проводить не только традиционные мероприятия, но и воплощать новые идеи. Надеемся, что наш коллектив пополнится новыми яркими участницами.

При финансовой поддержке Алтай-Кокса женсовет проводит работу с многодетными семьями, с семьями, в которых растут дети с ограниченными физическими возможностями, оказывает сотрудницам завода моральную и материальную поддержку, занимается патриотическим воспитанием молодежи, организует мероприятия, посвященные 8 Марта, Дню семьи, Дню знаний, Дню матери.

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru/

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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