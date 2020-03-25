Жесть мундира. Как в полиции курортного алтайского города следят за чистотой своих рядов

В финале этой очень спорной истории старлея Сальникова осудили по уголовной статье и уволили из органов. Нюанс в том, что момент совершения участковым преступления с лужей крови не видел никто.
«Ты стучишь в ФСБ?»
В ГУ МВД по Алтайскому краю есть «телефон доверия». Обращаются по нему не только простые граждане, но и сами сотрудники правоохранительных органов. Человек на другом конце провода психологическую помощь коллеге не оказывает, но передает полученную информацию для организации проверки фактов… начальству позвонившего.
Реакция на такие «сигналы с мест» происходит понятная. Сами полицейские рассказали, как на оперативном совещании в городском отделе сотруднику, супруга которого додумалась обратится на «телефон доверия» главка МВД, якобы предложили такой выбор: увольняйся, либо принеси документ о расторжении барка или справку, что жену отправил в психиатрическую больницу. Сейчас этот человек в органах не работает.
Участковый уполномоченный отдела полиции по городу Яровому Владимир Сальников тоже позвонил на этот номер. Говорит, что тогда уже многое накопилось и накипело, он сделал это на эмоциях после того, как начальник отдела на совещании в присутствии всего личного состава наорал на него и выгнал вон из кабинета.
По факту звонка была организована проверка в отделе полиции города Славгорода (подразделение в Яровом находится в его прямом подчинении). Нарушения в действиях начальников отделов не выявили. Владимир Сальников говорит, что тогда шеф славгородской полиции Шестаков при встрече начал разговор: «Ты правда работаешь на ФСБ?»
Запись этой беседы вместе с рапортом Сальников отправил на тот момент руководителю ГУ МВД по Алтайскому краю Олегу Торубарову. «Они назначили служебную проверку, чтобы выяснить, не записал ли я чего еще секретного», — вспоминает бывший яровской участковый.
Сам не ушел
В том рапорте из четырех страниц на имя генерала Торубарова подробно перечислены все нелестные выражения, которые, как утверждает Сальников, были адресованы ему начальниками. Экс-участковый объясняет, что придирки к нему начались с момента трудоустройства в отдел полиции Ярового.
«Практически на каждой планерке меня поднимал руководитель и требовал показатели в моей служебной деятельности, несмотря на то, что я выполнял требования руководства по формированию показателей», — говорится в рапорте, с которым Сальников побывал на личном приеме у Петра Шмера, одного из заместителей Торубарова.
Причину конфликта Сальников объяснил Altapress.ru так: «Суть в том, что обоим начальникам не нравилось, как я с ними общаюсь, у меня нет должного подхалимства. Я говорю открыто, а это для них шок. Они думали, что я уволюсь сам, но я держался. А уволить меня юридически было нельзя — не было отрицательного мотива — „залета“, пьянки, преступления…»
При этом экс-участковый говорит, что у него есть с чем сравнивать: «Я служил в Ингушетии, в пограничном отряде особого назначения, принимал участие в боевых действиях. И видел офицеров, которые ценой своей жизни сохраняли жизни подчиненным. Они не допускали унижений, оскорблений и уж тем более угроз».
Бесперспективное противостояние вылилось в то, что старший лейтенант Сальников уже после рапорта в ГУ МВД по Алтайскому краю обратился в суд с иском к отделу полиции «Славгородский», потребовав признать незаконными целую серию дисциплинарных взысканий. Однако в ходе процесса иск был отозван — Сальников утверждает, что ему пообещали прекратить давление.
Голова первая, голова вторая
В работе участкового мало романтики. Так было и в ту смену. Сальников и оперативник Александр Бернгардт выехали на бытовое происшествие: местный житель, отдыхая дома с двумя товарищами и алкоголем, упал и разбил голову.
Врачи «скорой» оказали ему помощь, а двух его компаньонов полицейские на служебной машине доставили в отдел — для выяснения обстоятельств и дачи письменных объяснений о произошедшем. Сальников провел гражданина Л. в кабинет № 3.
Как следует из приговора суда, который потом устоял в вышестоящей инстанции, старший лейтенант Сальников, нарушив целый набор законов, конвенций и нормы Конституции РФ, один раз применил к «Потерпевшему № 1» Л. (он в приговоре единственный — прим. Altapress.ru) электрошокер, в результате чего тот упал на пол в коридоре отдела полиции и рассек себе голову.
Осужденный за превышение должностных полномочий Сальников вину не признал и отрицает ее сегодня. В суде он заявил, что возбуждение уголовного дела связывает «с имеющимися личными неприязненными отношениями с руководящим составом отдела „Славгородский“ (как с прежним, так и ныне действующим) и нежеланием уволиться по собственному желанию из ОВД».
По его версии, потерпевший, который был в состоянии алкогольного опьянения, но не проявлял агрессии, попросил разрешения выйти в туалет и на выходе из кабинета потерял равновесие, упал, травмировав голову.
Ни одного свидетеля этого падения как и момента применения электрошокера в уголовном деле, которое вело региональное управление Следственного комитета, нет.
Щелчок и жужжание
В приговоре очень подробно отражены показания свидетелей по этому делу, данные ими как в предварительном следствии, так и в зале суда. Публикуем несколько фрагментов, которые помогают восстановить события того вечера и отношение их участников к этому действу.
Из показаний потерпевшего Л.:
В кабинете Сальников задавал мне вопросы, что-то написал и сказал, чтобы я расписался. Я ответил, что выпимши и не вижу, поэтому ничего подписывать не буду, и откинул документ. Я попросил его отвести меня в «обезьянник» до моего отрезвления. Когда начал вставать, увидел, что Сальников достает какой-то черный предмет, похожий на полицейскую дубинку (в ходе предварительного следствия Л. изначально утверждал, что его «чем-то ударили» — прим. Altapress.ru). Дальнейшее помню плохо. Почувствовал щелчок, жужжание и разряд тока в голову. Упал головой в коридор, потерял создание. Очнувшись, понял, что сижу на стуле, течет кровь, Сальников прикладывал мне к голове бинты. Потом я сходил и умылся.
Затем приехали врачи скорой помощи, осмотрели голову, вопросов не задавали. Сделали повязку и отвезли в больницу, где зашили рану. Спрашивали ли врачи про причины полученной травмы, не помню. Из больницы Сальников довез меня на служебной машине до дома, вопросов не задавал, угроз не высказывал. Более Сальникова я не видел.
Через несколько дней сотрудники полиции доставили меня из дома к начальнику отдела полиции по городу Яровое для опроса по поводу произошедшего. Но так как я был в состоянии алкогольного опьянения, меня потом опрашивали еще раз. Кроме начальника отдела полиции был еще и следователь Следственного комитета. Я сказал им, что ни к кому претензий не имею.
Из показаний хирурга местной больницы:
Из отделения полиции в приемный покой был доставлен мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя неадекватно, был возбужден, в некоторой степени агрессивен. Пытался воспрепятствовать оказанию ему какой-то помощи, даже осмотру. Был грязный, неряшливый, лицо в крови. По характеру телесных повреждений мужчина в стационарном лечении не нуждался.
Из показаний фельдшера «скорой»:
Поступил вызов из отдела полиции о том, что у мужчины разбита голова. Мужчина сидел в кабинете, весь в крови, в алкогольном опьянении. На голове у него была травма с венозным кровотечением, кровь была на полу. Он истерически смеялся, говорил, что травму ему нанес участковый трубой. Был неадекватен, ругался матом. Пытался сорвать повязку на ране. Был доставлен в приемное отделение МСЧ 128 для того, чтобы рану зашили. Он категорически этому сопротивлялся.
Из показаний бывшей жены потерпевшего Л.:
Он пришел ночью, ничего не сказал. Сидел, держался за голову, ему понадобились таблетки. В течение нескольких дней его потом искали сотрудники полиции, приезжали к нам домой. Говорили, что начальник полиции хочет его допросить. На второй день после случившегося к нам домой заходил Сальников, но Л. не было дома. Всех обстоятельств за давностью уже не помню.
Про медали не забыли
В суде пять или шесть свидетелей выступали на стороне защиты. Один из них, например, в момент происшествия находился в соседнем кабинете и заявил, что в любом случае услышал бы звук работающего электрошокера. Такие показания судья расценил как «желание помочь сослуживцу избежать ответственности за содеянное».
В итоге в основу обвинительного приговора легли показания потерпевшего Л., а также еще 12 свидетелей, в том числе сотрудников отдела полиции.
За превышение должностных полномочий Владимира Сальникова приговорили к трем годам лишения свободы условно. Дополнительное наказание — лишение права занимать определенные должности сроком на полтора года.
Решив, что исправление Сальникова возможно без изоляции от общества, судья учел его положительные характеристики, поощрения от руководства МВД, а также тот факт, что экс-участковый является ветераном боевых действий, выполнял задачи в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе, награжден ведомственными медалями и нагрудными знаками, следует из приговора.
Досье. За что еще судят участковых
2020 год, Кулундинский район. В суд передано дело о превышении должностных полномочий в отношении участкового. По версии следствия, он не желал расследовать хищение имущества жителя района и сделал все, чтобы не возбуждать уголовное дело. Полицейский передал потерпевшему вещи, похожие на украденные. Затем он убедил мужчину написать заявление, содержащее ложные сведения об обстоятельствах совершения преступления.
2015 год, Яровое. На один год условно осужден участковый полиции, который путем уговора и подкупа, за денежное вознаграждение в 1 тыс. рублей, предложил местному жителю нарвать коноплю и хранить ее при себе. В этот же день с целью повышения показателей по службе участковый сам задержал этого гражданина и оформил изъятие 26 граммов наркотикосодержащего вещества. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ.
2009 год, Благовещенский район. Участкового осудили за то, что он, заставляя подписать протокол об административном правонарушении, применил насилие в отношении несовершеннолетнего. Решение суда: пять лет лишения свободы с испытательным сроком три года.