Жесть мундира. Как в полиции курортного алтайского города следят за чистотой своих рядов

Карьера не каждого участкового уполномоченного полиции в провинциальном городке складывается так, что ее потом можно читать по судебным материалам, уголовному делу, откровенному рапорту в краевой главк МВД и скрытым аудиозаписям. У теперь уже бывшего полицейского из Ярового Владимира Сальникова все произошло именно таким образом. Устроившись в горотдел, он вступил в открытый конфликт с руководством и, естественно, не вышел из него победителем.

В финале этой очень спорной истории старлея Сальникова осудили по уголовной статье и уволили из органов. Нюанс в том, что момент совершения участковым преступления с лужей крови не видел никто.

«Ты стучишь в ФСБ?»

В ГУ МВД по Алтайскому краю есть «телефон доверия». Обращаются по нему не только простые граждане, но и сами сотрудники правоохранительных органов. Человек на другом конце провода психологическую помощь коллеге не оказывает, но передает полученную информацию для организации проверки фактов… начальству позвонившего.

Реакция на такие «сигналы с мест» происходит понятная. Сами полицейские рассказали, как на оперативном совещании в городском отделе сотруднику, супруга которого додумалась обратится на «телефон доверия» главка МВД, якобы предложили такой выбор: увольняйся, либо принеси документ о расторжении барка или справку, что жену отправил в психиатрическую больницу. Сейчас этот человек в органах не работает.

Телефон. СМС. СС0

Участковый уполномоченный отдела полиции по городу Яровому Владимир Сальников тоже позвонил на этот номер. Говорит, что тогда уже многое накопилось и накипело, он сделал это на эмоциях после того, как начальник отдела на совещании в присутствии всего личного состава наорал на него и выгнал вон из кабинета.

По факту звонка была организована проверка в отделе полиции города Славгорода (подразделение в Яровом находится в его прямом подчинении). Нарушения в действиях начальников отделов не выявили. Владимир Сальников говорит, что тогда шеф славгородской полиции Шестаков при встрече начал разговор: «Ты правда работаешь на ФСБ?»

Запись этой беседы вместе с рапортом Сальников отправил на тот момент руководителю ГУ МВД по Алтайскому краю Олегу Торубарову. «Они назначили служебную проверку, чтобы выяснить, не записал ли я чего еще секретного», — вспоминает бывший яровской участковый.

Олег Торубаров. 22.mvd.ru

Сам не ушел

В том рапорте из четырех страниц на имя генерала Торубарова подробно перечислены все нелестные выражения, которые, как утверждает Сальников, были адресованы ему начальниками. Экс-участковый объясняет, что придирки к нему начались с момента трудоустройства в отдел полиции Ярового.

«Практически на каждой планерке меня поднимал руководитель и требовал показатели в моей служебной деятельности, несмотря на то, что я выполнял требования руководства по формированию показателей», — говорится в рапорте, с которым Сальников побывал на личном приеме у Петра Шмера, одного из заместителей Торубарова.

Причину конфликта Сальников объяснил Altapress.ru так: «Суть в том, что обоим начальникам не нравилось, как я с ними общаюсь, у меня нет должного подхалимства. Я говорю открыто, а это для них шок. Они думали, что я уволюсь сам, но я держался. А уволить меня юридически было нельзя — не было отрицательного мотива — „залета“, пьянки, преступления…»

Полиция. altapress.ru

При этом экс-участковый говорит, что у него есть с чем сравнивать: «Я служил в Ингушетии, в пограничном отряде особого назначения, принимал участие в боевых действиях. И видел офицеров, которые ценой своей жизни сохраняли жизни подчиненным. Они не допускали унижений, оскорблений и уж тем более угроз».

Бесперспективное противостояние вылилось в то, что старший лейтенант Сальников уже после рапорта в ГУ МВД по Алтайскому краю обратился в суд с иском к отделу полиции «Славгородский», потребовав признать незаконными целую серию дисциплинарных взысканий. Однако в ходе процесса иск был отозван — Сальников утверждает, что ему пообещали прекратить давление.

Голова первая , голова вторая

В работе участкового мало романтики. Так было и в ту смену. Сальников и оперативник Александр Бернгардт выехали на бытовое происшествие: местный житель, отдыхая дома с двумя товарищами и алкоголем, упал и разбил голову.

Голуби и алкоголь. Михаил Хаустов

Врачи «скорой» оказали ему помощь, а двух его компаньонов полицейские на служебной машине доставили в отдел — для выяснения обстоятельств и дачи письменных объяснений о произошедшем. Сальников провел гражданина Л. в кабинет № 3.

Как следует из приговора суда, который потом устоял в вышестоящей инстанции, старший лейтенант Сальников, нарушив целый набор законов, конвенций и нормы Конституции РФ, один раз применил к «Потерпевшему № 1» Л. (он в приговоре единственный — прим. Altapress.ru) электрошокер, в результате чего тот упал на пол в коридоре отдела полиции и рассек себе голову.

Осужденный за превышение должностных полномочий Сальников вину не признал и отрицает ее сегодня. В суде он заявил, что возбуждение уголовного дела связывает «с имеющимися личными неприязненными отношениями с руководящим составом отдела „Славгородский“ (как с прежним, так и ныне действующим) и нежеланием уволиться по собственному желанию из ОВД».

Рука в крови. СС0

По его версии, потерпевший, который был в состоянии алкогольного опьянения, но не проявлял агрессии, попросил разрешения выйти в туалет и на выходе из кабинета потерял равновесие, упал, травмировав голову.

Ни одного свидетеля этого падения как и момента применения электрошокера в уголовном деле, которое вело региональное управление Следственного комитета, нет.

Щелчок и жужжание

В приговоре очень подробно отражены показания свидетелей по этому делу, данные ими как в предварительном следствии, так и в зале суда. Публикуем несколько фрагментов, которые помогают восстановить события того вечера и отношение их участников к этому действу.

Электрошокер. СС0

Из показаний потерпевшего Л.:

В кабинете Сальников задавал мне вопросы, что-то написал и сказал, чтобы я расписался. Я ответил, что выпимши и не вижу, поэтому ничего подписывать не буду, и откинул документ. Я попросил его отвести меня в «обезьянник» до моего отрезвления. Когда начал вставать, увидел, что Сальников достает какой-то черный предмет, похожий на полицейскую дубинку (в ходе предварительного следствия Л. изначально утверждал, что его «чем-то ударили» — прим. Altapress.ru). Дальнейшее помню плохо. Почувствовал щелчок, жужжание и разряд тока в голову. Упал головой в коридор, потерял создание. Очнувшись, понял, что сижу на стуле, течет кровь, Сальников прикладывал мне к голове бинты. Потом я сходил и умылся. Затем приехали врачи скорой помощи, осмотрели голову, вопросов не задавали. Сделали повязку и отвезли в больницу, где зашили рану. Спрашивали ли врачи про причины полученной травмы, не помню. Из больницы Сальников довез меня на служебной машине до дома, вопросов не задавал, угроз не высказывал. Более Сальникова я не видел. Через несколько дней сотрудники полиции доставили меня из дома к начальнику отдела полиции по городу Яровое для опроса по поводу произошедшего. Но так как я был в состоянии алкогольного опьянения, меня потом опрашивали еще раз. Кроме начальника отдела полиции был еще и следователь Следственного комитета. Я сказал им, что ни к кому претензий не имею.

Правосудие. Суд. Анна Зайкова , altapress.ru

Из показаний хирурга местной больницы:

Из отделения полиции в приемный покой был доставлен мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя неадекватно, был возбужден, в некоторой степени агрессивен. Пытался воспрепятствовать оказанию ему какой-то помощи, даже осмотру. Был грязный, неряшливый, лицо в крови. По характеру телесных повреждений мужчина в стационарном лечении не нуждался.

Из показаний фельдшера «скорой»:

Поступил вызов из отдела полиции о том, что у мужчины разбита голова. Мужчина сидел в кабинете, весь в крови, в алкогольном опьянении. На голове у него была травма с венозным кровотечением, кровь была на полу. Он истерически смеялся, говорил, что травму ему нанес участковый трубой. Был неадекватен, ругался матом. Пытался сорвать повязку на ране. Был доставлен в приемное отделение МСЧ 128 для того, чтобы рану зашили. Он категорически этому сопротивлялся.

Из показаний бывшей жены потерпевшего Л.:

Он пришел ночью, ничего не сказал. Сидел, держался за голову, ему понадобились таблетки. В течение нескольких дней его потом искали сотрудники полиции, приезжали к нам домой. Говорили, что начальник полиции хочет его допросить. На второй день после случившегося к нам домой заходил Сальников, но Л. не было дома. Всех обстоятельств за давностью уже не помню.

Полиция. Анна Зайкова , altapress.ru

Про медали не забыли

В суде пять или шесть свидетелей выступали на стороне защиты. Один из них, например, в момент происшествия находился в соседнем кабинете и заявил, что в любом случае услышал бы звук работающего электрошокера. Такие показания судья расценил как «желание помочь сослуживцу избежать ответственности за содеянное».

В итоге в основу обвинительного приговора легли показания потерпевшего Л., а также еще 12 свидетелей, в том числе сотрудников отдела полиции.

За превышение должностных полномочий Владимира Сальникова приговорили к трем годам лишения свободы условно. Дополнительное наказание — лишение права занимать определенные должности сроком на полтора года.

Решив, что исправление Сальникова возможно без изоляции от общества, судья учел его положительные характеристики, поощрения от руководства МВД, а также тот факт, что экс-участковый является ветераном боевых действий, выполнял задачи в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе, награжден ведомственными медалями и нагрудными знаками, следует из приговора.

Полиция. Настасья Коваленко