Жесть мундира. Самые знаменитые генералы и полковники России, забывшие про честь офицера

Борьба с коррупцией в нашей стране ведется с переменным успехом. Периодически в СМИ возникают сообщения об очередном пойманном чиновнике, а народ по-прежнему посмеивается — «авось не первый и не последний». Altapress.ru решил выяснить, а как обстоит дело с аллергией на взятки среди тех, кто больше остальных должен беспокоиться о соблюдении закона и чистоте мундира. Представляем рейтинг самых знаменитых полковников и генералов, не выдержавших искушение капитала.

Кирилл Черкалин Кто такой: полковник, начальник банковского отдела управления «К» ФСБ.

Кирилл Черкалин. Яндекс. Дзен

В мае ФСБ России объявило о задержании одного из своих высокопоставленных сотрудников — полковника Черкалина. При обыске у него нашли 12 млрд рублей. Черная наличка хранилась на трех квартирах.

Следствию удалось установить, что Черкалин вместе со своими подельниками, также полковниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым, подозревался в получении денег от одного из бизнесменов за покровительство его коммерческим структурам.

По данным Lenta.ru, полковники также работали в интересах банков «Траст» и «Югра». Примечательно, что Черкалин сам курировал в отделе «К» противоправную деятельность российских банков по отмыванию грязных денег.

Черкалин свою вину признал и заключил досудебное соглашение. В апреле 2019 года суд приговорил его к 7 годах лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Дмитрий Захарченко Кто такой: полковник МВД, заместитель начальник антикоррупционного главка МВД России.

Дмитрий Захарченко. СК РФ.

Ставший знаменитым на всю страну полковник, у которого нашли при обыске 8,5 млрд рублей. Причем Захарченко сначала заявил, что это деньги не его, а сестры. Но через несколько лет, потраченных на расследование уголовного дела, все выяснилось.

По данным РБК, Захарченко платили миллиардные взятки владельцы крупнейшей подрядной компании РЖД, которая называлась «1520». Эта компания выиграла, по данным Forbes, гостендеры на рекордную сумму — 218 млрд рублей. Покровительство щедро вознаграждалось.

В июне 2019 года Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 119 млн рублей.

Халил Арсланов Кто такой: генерал-полковник, заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил РФ.

Халил Арсланов Яндекс. Дзен

Скандальное задержание высокопоставленного военного произошло в феврале 2020 года. Его обвинили в мошенничестве при осуществлении важного военного контракта на сумму 6,7 млрд рублей.

По данным федеральных СМИ, Арсланову было предъявлено обвинение за имевшиеся хищения (191 млн) при закупке современного цифрового телекоммуникационного оборудования для армии. Вместо российского оборудование было поставлено китайское, сообщало агентство Lenta.ru. Речь якобы шла о радиостанциях «Азарт».

При этом Арсланов руководил Главным управлением связи ВС России, поэтому подозрение пало на него. По данным РБК, Арсланова слил начальник 1-го управления Главного управления связи (ГУС) Минобороны генерал-майор Александр Оглоблин.

В апреле 2020 года Арсланов был заключен под стражу. Срок заключения постоянно продлевается. Своей вины Арсланов пока не признает.

Александр Кизлык Кто такой: генерал-лейтенант Федеральной таможенной службы

Таможенный начальник Александр Кизлык. Скриншот видео.

Александр Кизлык был арестован в декабре 2019 года за злоупотребление должностными полномочиями.

Вторым обвиняемым по этому же делу проходил его заместитель Алексей Серебро.

Как писал «АиФ», при обыске в квартире таможенного генерала нашли 600 тыс. евро, 600 тыс. долларов, золотые слитки и очень дорогие часы.

В настоящее время Кизлык и Серебро знакомятся с 30 томами уголовного дела. Им грозит до 10 лет лишения свободы (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Александр Краковский , Александр Бирюков и Александр Брянцев Кто такие: генералы МВД РФ.

Александра Краковского доставили в суд. Скриншот видео.

Сразу три генерала МВД России были задержаны в апреле 2020 года.

По версии следствия, сотрудники МВД неправомерно способствовали переводу под домашний арест владельца крупной компании Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве. Также силовики способствовали снятию ареста с трех земельных участков в Москве стоимостью не менее 2,2 млрд рублей, в хищении которых и обвинялся Худоян.

Общая сумма взятки в СМИ не фигурирует.

Сергей Милейко Кто такой: генерал-лейтенант, заместитель директора Росгвардии.

Бравый генерал Сергей Милейко. Яндекс. Дзен

В декабре прошлого года Московский гарнизонный суд арестовал одного из высших начальников Росгвардии по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Милейко подозревают в хищении бюджетных средств и в махинациях при покупке обмундирования по завышенным ценам на сумму почти 700 млн рублей, пишет РБК.



Милейко все обвинения в свой адрес пока отвергает.

Александр Мельников Кто такой: генерал-майор МВД России.

Генерал-майор МВД Александр Мельников. Скриншот видео.

Был задержан в мае 2019 года. Александра Мельникова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

Как пишет «Газета.ru», история преступной деятельности генерала-майора столичной полиции началась в конце января 2019 года. Вместе с тремя другими сотрудниками полиции он решил заработать на предпринимателе, которого проверяли на причастность к мошенничеству.

Пригрозив коммерсанту привлечением к уголовной ответственности по приостановленному делу, полицейские предложили ему сделку, которая обошлась бы мужчине в 100 млн рублей.

Бизнесмен на первую встречу привез 500 тыс. рублей, передал их вымогателям, которые тут же были задержаны.

Мельникову грозит до 10 лет лишения свободы.

Евгений Кузин и Олег Агаев Кто такие: полковники, начальник и заместитель начальника Главного управления уголовного розыска МВД России.

ФСБ. СС0

В январе Кузин и Агаев были задержаны спецслужбами за то, что пытались получить взятку в размере 25 млн рублей рублей от 38-летнего уроженца Тбилиси, а ныне — жителя Москвы Дмитрия Чантурии, имеющего в определенных кругах статус «вора в законе» и прозвище «Мирон».

Высокопоставленным офицерам грозит до 15 лет лишения свободы.

Вадим Надвоцкий Кто такой — полковник, начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Вадим Надвоцкий. 22.мвд.рф

Борец с коррупцией был задержан в ноябре 2018 году за то, что якобы через знакомого на протяжении трех лет частями получил взятку от директора коммерческих организаций на общую сумму 12 млн 900 тысяч рублей.

Надвоцкий получил шесть лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.