Жесткий карантин из-за эпидемии COVID-19 вводят в Германии с 16 декабря

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о введении в стране с 16 декабря жесткого карантина на фоне стремительного роста заболеваемости COVID-19, передает ТАСС .

Карантин будет действовать до 10 января.

«Мер, которые мы приняли со 2 ноября, недостаточно», — констатировала Меркель.

«Мы вынуждены действовать и делаем это сейчас», — добавила канцлер ФРГ.

По словам Ангелы Меркель, федеральные и земельные власти договорились закрыть торговые точки, кроме продовольственных и некоторых других магазинов. Также будет запрещено употребление спиртных напитков в общественных местах и продажа пиротехники.

На новогодние праздники в Германии вводится повсеместный запрет на собрания.

Школы и детские сады в стране будут закрыты, кроме особых случаев. Также в Германии в этой связи расширятся возможности онлайн-обучения.