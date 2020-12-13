Жесткий карантин из-за эпидемии COVID-19 вводят в Германии с 16 декабря

Карантин будет действовать до 10 января.
«Мер, которые мы приняли со 2 ноября, недостаточно», — констатировала Меркель.
«Мы вынуждены действовать и делаем это сейчас», — добавила канцлер ФРГ.
По словам Ангелы Меркель, федеральные и земельные власти договорились закрыть торговые точки, кроме продовольственных и некоторых других магазинов. Также будет запрещено употребление спиртных напитков в общественных местах и продажа пиротехники.
На новогодние праздники в Германии вводится повсеместный запрет на собрания.
Школы и детские сады в стране будут закрыты, кроме особых случаев. Также в Германии в этой связи расширятся возможности онлайн-обучения.