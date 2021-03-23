Жестокий весенний шторм. Ветер до 115 км/ч обрушится на Алтайский край

Штормовое предупреждение передали синоптики в Алтайском крае на среду, 24 марта — в регионе ожидается резкое ухудшение погоды, мокрый снег и очень сильный ветер.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, районы края испытают на себе влияние южного циклона.

В ночные часы 24 марта в этой связи будет достаточно тепло, но усилится ветер. Однако в течение дня погода поменяется из-за того, что регион окажется в холодном секторе циклона.

В результате температуры воздуха пойдут на понижение, на большей части территории края прогнозируются осадки в виде мокрого снега, снега и дождя.

На дорогах будет очень сильная гололедица. Скорость ветра составит 17−22 метра в секунду, а местами 27−32 метра в секунду.

К слову, 32 метра в секунду — это более 115 километров в час. Согласно шкале Бофорта, столь мощный ветер попадает в категорию «жестокий шторм».

Синоптики призывают жителей и гостей Алтайского края в условиях непогоды не забывать о мерах личной безопасности.