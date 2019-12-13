Жилье за счет государства: в Бийске дети-сироты получили ключи от квартир в новостройках

Дети-сироты в Бийске стали обладателями квартир в новых домах — жилье было выделено за бюджетные средства.

Сегодня вопрос обеспечения социально незащищенных категория граждан жильем является одним из приоритетов в работе правительства Алтайского края.

В этом году на эти цели было выделено почти полмиллиарда рублей. Из 489 млн рублей 213 млн — это средства федерального бюджета.

Данный показатель в два раза превышает финансовые лимиты прошлых лет. Всего в 2019 году на казенные средства было приобретено почти 300 квартир в Барнауле, Бийске, Новоалтайске и Поспелихе.

При этом наибольшее количество жилых помещений оформлено именно в наукограде. Здесь приобретено 190 квартир.

Внутренняя отделка. Дмитрий Лямзин.

Как рассказала начальник отдела учета и предоставления жилых помещений Регионального жилищного управления Оксана Вишнева, начиная с 2016 года, жилье для детей-сирот в Алтайском крае приобретается исключительно в новых домах.

Существует специальная процедура, которая призвана исключить случаи выделения социально незащищенным категориям граждан некачественного жилья.

Так, перед оформлением каждую квартиру осматривает специальная комиссия, в состав которой входят представители краевого минстроя, регионального жилищного управления, Государственной инспекции Алтайского края, местных администраций, органов опеки и попечительства.

Кроме того, к контрольным мероприятиям подключаются и общественники — активисты Общероссийского народного фронта.

Специалисты оценивают соблюдение требований противопожарной безопасности, проверяют качество установленной в квартире сантехники и канализации, окон, батарей, внутренней отделки, а также общее состояние многоквартирного дома.

Внутренняя отделка. Дмитрий Лямзин.

Одна из счастливых обладательниц нового жилья — 20-летняя Анастасия Петрова. Сегодня она учится на технолога общественного питания и с появлением собственной квартиры уже смело смотрит в будущее.

«Это первая моя квартира и во мне столько счастья, что просто не описать словами. Я даже не рассчитывала, что у меня будет свое жилье. Пришлось, конечно, подождать, но мечта моя исполнилась! Квартира очень светлая и тут так уютно. Все здесь сделано, как нужно», — рассказывает Анастасия.

По словам Анастасии, на то, чтобы стать обладательницей квартиры, ушло примерно два года.

Качество предоставленного жилья приятно удивило еще одну обладательницу новой квартиры. Анна Мажара до недавнего времени проживала вместе с супругом в Рубцовске. Квартиру ей предложили в наукограде, и в итоге семья переехала во второй по велечине город Алтайского края. Впрочем, это вовсе не стало проблемой для молодой семьи с ребенком.

Внутренняя отделка. Дмитрий Лямзин.

В новую квартиру новоиспеченные жители наукограда въехали еще в июле и уже успели убедиться в качестве своего жилья.

«Когда я зашла в квартиру, то не ожидала такого комфорта. Не думала, что все окажется все так хорошо. Жилье нам очень нравится, состояние отличное и район удобный — все рядом, начиная от остановки, и заканчивая детским садом и магазинами», — подчеркивает Анна.

По словам Оксаны Вишневой, на первые пять лет жилье предоставляется на условиях договора найма специализированного жилого помещения, после чего при наличии у лица положительного заключения органов опеки и попечительства о том, что человек не находится в трудной жизненной ситуации, с ним заключается договор социального найма на жилье.

На сегодняшний день такой договор позволяет приватизировать квартиры и этим механизмом получатели жилья от государства пользуются.