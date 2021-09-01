Жилые дома в Барнауле на 36 часов отключат от горячей воды из-за новой автодороги

В Барнауле отключат горячее водоснабжение в 32 многоквартирных домах для проведения капремонта под строящейся автодорогой по проезду Северному Власихинскому, сообщает СГК.

Горячую воду отключат 2 сентября в 9:00 утра, а вернут 3 сентября к 21:00.

Под отключение попадут 32 многоквартирных дома, три детсада и два административных здания по улицам Взлетной, Балтийской, С. Ускова, проезду Северному Власихинскому и проспекту Энергетиков.

«Кратковременное отключение необходимо для монтажа заглушек на трубопроводе, чтобы не ограничивать подачу горячей воды жителям на весь период ремонта. Перед строительством новых дорог, находящиеся под землей коммуникации должны быть обновлены. В первую очередь укреплены железобетонные лотки, которые защищают трубы», — пояснили в СГК.

В компании подчеркнули, что работы проводят по инициативе администрации Барнаула. Адреса, попавшие под отключения, отметили на карте.