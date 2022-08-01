78 жилых домов остались без горячей воды в Барнауле

«Завершили реконструкцию трубопроводов на двух участках на Потоке. Сегодня подрядчики демонтируют временный трубопровод на Глушкова, 21, и Титова, 50а. Для этого на 12 часов ограничена подача горячей воды. Во время замены коммуникаций ресурс не отключали», — рассказали в СГК.
Воду отключили в 78 домах, восьми административных зданиях, пяти детсадах, двух школа и двух медучреждениях. Все они расположены по улицам Петра Сухова, Глушкова, Германа Титова, 40 лет Октября, Эмилии Алексеевой, Малахова, 10-й и 11-й Западных, а также в проезде Прямом.
Ранее более чем в 80 барнаульских многоэтажках отключили горячую воду.