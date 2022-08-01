1 августа
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Жизнь

78 жилых домов остались без горячей воды в Барнауле

В Барнауле 1 августа отключили горячую воду у части жителей Потока из-за с работ на трубопроводах. Об этом сообщили в СГК.

Душ. Вода.
Душ. Вода.
СС0

«Завершили реконструкцию трубопроводов на двух участках на Потоке. Сегодня подрядчики демонтируют временный трубопровод на Глушкова, 21, и Титова, 50а. Для этого на 12 часов ограничена подача горячей воды. Во время замены коммуникаций ресурс не отключали», — рассказали в СГК.

Воду отключили в 78 домах, восьми административных зданиях, пяти детсадах, двух школа и двух медучреждениях. Все они расположены по улицам Петра Сухова, Глушкова, Германа Титова, 40 лет Октября, Эмилии Алексеевой, Малахова, 10-й и 11-й Западных, а также в проезде Прямом.

Ранее более чем в 80 барнаульских многоэтажках отключили горячую воду.

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