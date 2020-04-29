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Письмо победителю
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Жилищная инициатива поздравляет ветеранов с Днем Победы

Из архива редакции
Юрий Гатилов.
Юрий Гатилов.
Фото: Владимир Вдовин.

Родным, любимым, главным!

Есть люди, которые знают все о силе духа, мужестве и благородстве. Они преодолели сложные испытания под названием Великая Отечественная война. Они выдержали все лишения и победили. Огромное им спасибо! Мы должны помнить наших героев и брать с них пример.

9 мая Россия отметит 75-летие Победы. В этот раз праздник пройдет не на площадях и проспектах, а дома, с семьей и близкими. И от этого он станет еще значимее. Ведь главное для любого человека — это семья.

Компания «Жилищная инициатива». — это тоже семья. Большая и дружная. А строительство жилья — важная сфера, которая дает человеку ощущение уюта и тепла. Мы вместе со всем коллективом желаем победителям крепкого здоровья.

Благодарим за мир, который вы нам подарили. Вы дали нам возможность жить и трудиться, оставили великое наследие, которым мы гордимся. И мы постараемся в ответ принести России максимум пользы.

С уважением, Юрий Гатилов, генеральный директор компании «Жилищная инициатива»

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