Жильцам сибирского общежития предложили установить унитазы на кухне

Рабочие разобрали фасадную стену омского общежития, где до сих пор живут люди, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Еще прошлым летом жители здания пожаловались на трещину в кирпичной кладке.

Областная прокуратура поручила Фонду капремонта исправить дефект.

Недавно рабочие разобрали южную стену, открыв при этом вид с улицы на санузлы.

Людей из здания на время ремонта не расселили. После жалоб о неудобствах такого проживания, в мэрии предложили перенести унитазы и душевые на кухню.

Судя по фотографиям, жильцам пришлось прислушаться — теперь туалет соседствует с местами приготовления и употребления пищи.

Ранее Бастрыкин заинтересовался общежитием, где люди моются в подвале.