Жильцам сибирского общежития предложили установить унитазы на кухне

Еще прошлым летом жители здания пожаловались на трещину в кирпичной кладке.
Областная прокуратура поручила Фонду капремонта исправить дефект.
Недавно рабочие разобрали южную стену, открыв при этом вид с улицы на санузлы.
Людей из здания на время ремонта не расселили. После жалоб о неудобствах такого проживания, в мэрии предложили перенести унитазы и душевые на кухню.
Судя по фотографиям, жильцам пришлось прислушаться — теперь туалет соседствует с местами приготовления и употребления пищи.
Ранее Бастрыкин заинтересовался общежитием, где люди моются в подвале.