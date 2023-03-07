7 марта
﻿
Жизнь

Жильцам сибирского общежития предложили установить унитазы на кухне

Рабочие разобрали фасадную стену омского общежития, где до сих пор живут люди, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

У омского общежития разобрали стену.
У омского общежития разобрали стену.
t.me/mash_siberia

Еще прошлым летом жители здания пожаловались на трещину в кирпичной кладке.

Областная прокуратура поручила Фонду капремонта исправить дефект.

Недавно рабочие разобрали южную стену, открыв при этом вид с улицы на санузлы.

Людей из здания на время ремонта не расселили. После жалоб о неудобствах такого проживания, в мэрии предложили перенести унитазы и душевые на кухню.

Судя по фотографиям, жильцам пришлось прислушаться — теперь туалет соседствует с местами приготовления и употребления пищи.

Ранее Бастрыкин заинтересовался общежитием, где люди моются в подвале.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость