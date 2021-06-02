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Жизнь

Жильцы аварийного дома в Бийске боятся, что их заставят съехать на улицу

Согласно постановлению бийской администрации, жителям предписывалось съехать до 1 января 2019 года. Но куда — в документе не уточнялось, сообщается в сюжете «Бийского телевидения».

Аварийный дом в Бийске. Переулок Соколовский, 2.
Аварийный дом в Бийске. Переулок Соколовский, 2.
Бийское телевидение.

Дом № 2 по переулку Соколовский еще в 2017 году признан аварийным. Этой зимой на лестничной площадке ветхого здания на ребенка упал кусок штукатурки.

Жители опасаются, что муниципалитет запустит принудительную процедуру выкупа земельного участка. Это значит, что Бийск выкупит жилье по рыночной стоимости квадратного метра.

— Я за свою квартиру при таких расчётах получу триста тысяч, — рассказывает в сюжете Екатерина Алферова, многодетная мать. — И что я смогу на эти деньги купить, такой же холодный и мокрый шалаш, как здесь?

Ранее в бийской мэрии жильцам пояснили, что их дом — первый на расселение в 2028 году.

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