Жильцы барнаульского дома жалуются на ужасный запах из квартиры кошатницы

Жильцы пятиэтажки на улице Микронной, 137 пожаловались на соседку, в чьей квартире живут 10 кошек. По их словам, в подъезде стоит невыносимый запах. Об этом сообщает "Толк".

По словам жильцов, пять лет назад женщина начала активно заводить кошек в своей квартире. У нее уже живет 10 хвостатых. Соседи отмечают, что хозяйка любит общаться со своими питомцами, а также иной раз бьет их.

Барнаульцы заявляют, что в доме стоит ужасный аммиачный запах. Жильцы не знают, как женщина убирает за всеми животными и убирает ли вообще. Соседи пробовали поговорить с хозяйкой, но та заявила, что запах идет от канализации.

С кошатницей журналистам "Толк" не удалось пообщаться. Соседи описывают ее как 35-летнюю женщину, которая ведет асоциальный образ жизни.

Жильцы обращались с жалобами в Роспотребнадзор, администрацию и прокуратуру. Однако кошатница никому не открывает дверь, и сотрудники уходят ни с чем.

Специалисты считают, что первым делом нужно зафиксировать обстановку, которая нарушает права жителей, с помощью ведомств и органов самоуправления.

Штраф за нарушение таких норм составляет от 500 до 1 тыс. рублей. Такой штраф Наталье уже выписывали. В случае, если ситуация не изменится, жильцы могут подать исковое заявление.