Жильцы барнаульского поселка самовольно перегородили проход в лес

Жильцы одного из домов в барнаульском поселке Власиха перекрыли общий проезд в лес, сообщили очевидцы в городском интернет-сообществе Barnaul 22. По словам местных жителей, ворота установили самовольно, без каких-либо разрешений.

«Мы пришли в Власихинскую администрацию, написали заявление. С этого момента прошло две недели, результатов с их стороны никаких… Ворота так и стоят, а вчера на них ещё и замок повесили», — говорит автор видео.

Комментаторы пишут, что расстояние между домами не принадлежит ни одному из соседних домов, поэтому это «вполне общедоступный проход в лес». «Это не первый шлагбаум, который люди ставят самовольно. Второй такой же стоит в Октябрьском поселке на улице Инженерная, там тоже лес! С ними тоже много раз ругались и результата ноль», — сообщают местные жители в паблике.

Некоторые нашли в этой ситуации положительные стороны — мусорной свалки в лесу не будет. «Территория вроде ничья, а вот мусор убирать и весной, и осенью приходится хозяевам близлежащих территорий», — отмечает один из подписчиков.

Другие смеются, что рядом с воротами не хватает по бокам пулеметов и лучников.