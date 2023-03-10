10 марта
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Жизнь

Жильцы многоэтажки жалуются на потоп из голубиного помета в Барнауле

Жильцы многоквартирного дома на ул. Антона Петрова, 106 жалуются, что с крыши течет вода вперемешку с голубиным пометом. Об этом сообщает amic.ru.

Голуби.
Голуби.
unsplash.com

По словам жильцов, потоп не прекращается уже три месяца после того, как в доме неправильно отремонтировали крышу. Ремонт начался в конце декабря 2022 года и должен закончиться к концу марта 2023 года.

Проблемы начали 2 марта. Как оказались, строители перед тем, как вскрыть крышу, не убрали чердак, где находился полуметровый слой голубиного помета.

Из-за этого в доме все стены оказались испачканы, испортилась отделка и произошло замыкание проводки.

Жильцы опасаются, что после окончания ремонта проблемы не исчезнут. Контракт не предусматривает смену стропил, установку фронтона, прокладку изоляционного слоя и заделывание дыр, через которые и бежит вода.

В мэрии ответили, что ремонт производится по решению суда от 2013 года. 9 марта к жильцам приходил представитель комитета ЖКХ и возложил вину на подрядчика.

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