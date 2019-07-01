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Жизнь

Жильцы пятиэтажки в Барнауле боятся за жизнь из-за опасной стены

Жильцы дома № 21 по улице Чкалова в Барнауле переживают, что их дом может обрушиться. Они прислали в редакцию altapress.ru фотографии, на которых видно, что опасная трещина образовалась на стенке около подъезда.

Опечатанная трещина на Чкалова, 21.
Опечатанная трещина на Чкалова, 21.
Предоставлено altapress.ru жильцами дома.

Управляющая компания «Центральная» опечатала трещину, однако это не успокоило барнаульцев. «Дождь похоронит первого же прохожего», — переживают жильцы.

В УК altapress.ru рассказали, что повреждение находится на опорной стенке которая по сути подпирает сама себя. На нее поставили «маяки», в течение недели проследят за состоянием конструкции.

Если будет «прослеживаться динамика дальнейшего разрушения», то ее демонтируют совсем.

«Все оперативные действия предприняты», — подчеркнули в управляющей компании.

Опасную стенку взяли под контроль, угрозы для жизни людей нет, успокоили коммунальщики.

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