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Жизнь

Жильцов барнаульской многоэтажки эвакуировали из-за опасной находки

16 октября в Барнауле по адресу Малахова, 140 оцепили двор и эвакуировали подъезд, сообщает «Инцидент Барнаул». На месте работали ФСБ и робот-сапёр, пишет sib.fm.

В барнаульском дворе обнаружили подозрительный предмет
В барнаульском дворе обнаружили подозрительный предмет
"Инцидент Барнаул" vk.com/incident22

Во дворе многоэтажки обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство. Это не учения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В сообществе «Инцидент Барнаул» очевидцы сообщили, что на данный момент оцепление уже сняли и людей пропустили.

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