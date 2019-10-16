Жильцов барнаульской многоэтажки эвакуировали из-за опасной находки

16 октября в Барнауле по адресу Малахова, 140 оцепили двор и эвакуировали подъезд, сообщает «Инцидент Барнаул». На месте работали ФСБ и робот-сапёр, пишет sib.fm.

Во дворе многоэтажки обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство. Это не учения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В сообществе «Инцидент Барнаул» очевидцы сообщили, что на данный момент оцепление уже сняли и людей пропустили.