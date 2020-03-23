Жильцов напугал косметический ремонт подъезда в стиле «как будто кого-то убили»

Жители одного из подъездов многоэтажного дома в Кемерове сфотографировали итоги косметического ремонта, сообщают в паблике « Инцидент Кемерово ».

«Управляющая компания <…> выполнила косметический ремонт первого подъезда по адресу: улица В. Волошиной, 22», — говорится в сообщении.

Жильцы подъезда жалуются на сильный запах краски и недовольны таким ремонтом.

В комментариях к записи кемеровчане шокированы ремонтом: «Жутковато», «Зато сразу трезветь начнут. Да и в подъезде зависать меньше будут», «В трезвом уме творить такую дичь невозможно», «Это вредительство какое-то, а не ремонт», «Сначала подумал, что зарезали кого-то», «Абстракционисты, однако», «Колер немного не совпадает… что сразу жаловаться-то?», «Свеклой?», «Как в Голливуде — красная ковровая дорожка».

Впрочем, по мнению некоторых, делать выводы рано.

«Это они загрунтовали ямы, потом выровнят и покрасят, чего раньше времени панику разводить», — пишет Алексей.

«И плитку нарисуют», — отвечает ему Михаил.

«Под плитку, думаю, не выравнивали бы. Да хоть что пусть рисуют, главная задача — освежить ремонт!» — убеждает Алексей.