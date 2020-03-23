Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 марта
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Жильцов напугал косметический ремонт подъезда в стиле «как будто кого-то убили»

Жители одного из подъездов многоэтажного дома в Кемерове сфотографировали итоги косметического ремонта, сообщают в паблике «Инцидент Кемерово».

Косметический ремонт в подъезде. Кемерово.
Косметический ремонт в подъезде. Кемерово.
vk.com/incident_42.

«Управляющая компания <…> выполнила косметический ремонт первого подъезда по адресу: улица В. Волошиной, 22», — говорится в сообщении.

Жильцы подъезда жалуются на сильный запах краски и недовольны таким ремонтом.

В комментариях к записи кемеровчане шокированы ремонтом: «Жутковато», «Зато сразу трезветь начнут. Да и в подъезде зависать меньше будут», «В трезвом уме творить такую дичь невозможно», «Это вредительство какое-то, а не ремонт», «Сначала подумал, что зарезали кого-то», «Абстракционисты, однако», «Колер немного не совпадает… что сразу жаловаться-то?», «Свеклой?», «Как в Голливуде — красная ковровая дорожка».

Впрочем, по мнению некоторых, делать выводы рано.

«Это они загрунтовали ямы, потом выровнят и покрасят, чего раньше времени панику разводить», — пишет Алексей.

«И плитку нарисуют», — отвечает ему Михаил.

«Под плитку, думаю, не выравнивали бы. Да хоть что пусть рисуют, главная задача — освежить ремонт!» — убеждает Алексей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость