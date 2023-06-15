15 июня
﻿
Жизнь

Сочный вкус лета. Где и за сколько можно купить жимолость и клубнику прямо с грядки в Барнауле

Базарные прилавки украсили стаканчики ароматной клубники, спелой жимолости и аппетитной черешни. От душистой ягоды сложно удержаться в жаркий летний день. Вот и корреспондент altapress.ru не выдержал, отправился на базар и рассказывает, где и за сколько можно купить вкус лета.

Ароматная ягода на площади Спартака
Ароматная ягода на площади Спартака
Анна Зайкова

Предприимчивые хозяюшки бережно выращивали ягоду в теплицах и теперь пожинают плоды своих трудов. Раннюю ягоду можно приобрести пока только на рынке.

В открытом грунте клубника спеет не раньше середины июня. Жимолость поспевает немного раньше, однако зреет не одновременно и быстро осыпается.

Те барнаульцы, которым не посчастливилось иметь собственный дачный участок, могут полакомиться ягодой на базаре. Самый известный - на площади Спартака.

Сколько стоит?

Стакан объемом 500 мл с жимолостью стоит 150 рублей, 700 мл - 250. Литровое ведерко обойдется в 300 рублей. Удовольствие не из дешевых, однако оно того стоит. В одной чашке ягоды содержится суточная норма железа и огромное количество витамина С.

Также можно купить клубнику и черешню. Стакан (500 мл) клубники стоит 200 рублей, лоток - 400 рублей. Килограмм черешни обойдется чуть дешевле - 350 рублей.

Кроме ягоды можно приобрести редис, репчатый лук, яблоки, фасоль и садовые цветы.

Какова на вкус ягода?

Корреспонденты altapress.ru специально для читателей продегустировали летнюю ягоду.

Жимолость на вкус терпкая, кисловатая с горьковатым послевкусием.

Клубника радует размерами - одна ягода с полпальца. На ощупь довольно плотная, хрустит на зубах. Но на вкус менее сладкая, чем можно представить, больше кислит. Редакция предполагает, что ягода скорее всего привозная, не алтайская.

Базарная клубника
Базарная клубника
Altapress.ru
Базарная жимолость
Базарная жимолость
Altapress.ru

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость