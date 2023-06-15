Сочный вкус лета. Где и за сколько можно купить жимолость и клубнику прямо с грядки в Барнауле

Предприимчивые хозяюшки бережно выращивали ягоду в теплицах и теперь пожинают плоды своих трудов. Раннюю ягоду можно приобрести пока только на рынке.
В открытом грунте клубника спеет не раньше середины июня. Жимолость поспевает немного раньше, однако зреет не одновременно и быстро осыпается.
Те барнаульцы, которым не посчастливилось иметь собственный дачный участок, могут полакомиться ягодой на базаре. Самый известный - на площади Спартака.
Сколько стоит?
Стакан объемом 500 мл с жимолостью стоит 150 рублей, 700 мл - 250. Литровое ведерко обойдется в 300 рублей. Удовольствие не из дешевых, однако оно того стоит. В одной чашке ягоды содержится суточная норма железа и огромное количество витамина С.
Также можно купить клубнику и черешню. Стакан (500 мл) клубники стоит 200 рублей, лоток - 400 рублей. Килограмм черешни обойдется чуть дешевле - 350 рублей.
Кроме ягоды можно приобрести редис, репчатый лук, яблоки, фасоль и садовые цветы.
Какова на вкус ягода?
Корреспонденты altapress.ru специально для читателей продегустировали летнюю ягоду.
Жимолость на вкус терпкая, кисловатая с горьковатым послевкусием.
Клубника радует размерами - одна ягода с полпальца. На ощупь довольно плотная, хрустит на зубах. Но на вкус менее сладкая, чем можно представить, больше кислит. Редакция предполагает, что ягода скорее всего привозная, не алтайская.