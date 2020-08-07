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Жизнь

Жириновский предложил похоронить себя рядом с Брежневым и помянуть на 120 млн его же рублей

Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что должен быть похоронен на Красной площади рядом с Брежневым.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
ldpr.ru

«Я буду настаивать, чтобы меня похоронили на Красной площади, справа от Брежнева. Зюганов ляжет слева от Брежнева, а я справа — как человек более правых взглядов, чем Брежнев», — заявил Жириновский в интервью RT.

Политик подчеркнул — он мечтает о пышных похоронах для удовлетворения тщеславия.

«Раз не получил того, что хотел, то, может быть, хотя бы после смерти», — отметил председатель партии.

Политик планирует выделить деньги в районы страны, чтобы устроили поминки.

«50 тысяч рублей на районный центр, думаю, хватит — это 1 тысяча рублей на человека. 50 человек сядут — и на 1 тысячу рублей: салатик, первое, второе и два раза по 50 граммов за упокой моей души. 50 тысяч рублей умножить на 2400 районных организаций — 120 миллионов? Я дам эти деньги заранее», — пообещал Жириновский.

Жириновский также сказал, что хочет оставить книги и рукописи пресс-секретарю Александру Дюпину, награды — в архив, пишет ura.ru. А все остальное — раздать людям, чтобы не пропадало.

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