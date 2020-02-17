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Жизнь

Жириновский предложил запретить брать на работу россиян без прививок

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале предложил работодателям ввести особый режим.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
ldpr.ru

Жириновский обратил внимание, что сейчас в России самый острый этап сезонной эпидемии ОРВИ и гриппа, плюс угроза проникновения коронавируса из Китая.

«Нужно максимально сократить физические контакты между людьми. Я бы даже предложил временно ввести режим, когда сотрудник может пропустить 1−2 дня работы без больничного при появлении признаков заболевания. Ведь гораздо хуже, если он придет и заразит еще десятерых. Ущерб гораздо больше будет», — отметил политик.

Кроме того, он предложил внести в Трудовой кодекс поправки, запрещающие брать на работу тех, кто не желает делать прививки.

«Давайте внесем дополнение — не принимать на работу лиц, которые отказываются от прививки против болезни, это нарушает права других граждан, которых заражают», — разъяснил Жириновский.

Как отмечает РИА «Новости», предложение высказано на парламентских слушаниях по иммунопрофилактике. Лидер ЛДПР подчеркнул, что сегодня в России «мы сами друг друга заражаем».

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