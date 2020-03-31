Жириновский выяснил «родословную коронавируса»

Перед пленарным заседанием Госдумы Жириновский объяснил, что лекарство от пандемии найти сложно потому, что у коронавируса «нет истории и родословной», в отличие, например, от холеры.
«Как изобретать лекарство, если мы не знаем откуда произошел этот вирус. Врачи не знают, как лечить это заболевание», — подчеркнул Жириновский.
Он отметил, что изначально предполагалось, что COVID-19 — это искусственный вирус, рассчитанный на определенные нации и возраст.
«Но коронавирус пошел по всем возрастам, национальностям и регионам. Впервые в истории человечества не можем изобрести от него лекарство. Это война внутри человечества», — сказал лидер ЛДПР.
Жириновский подчеркнул, что для победы в этой «биологической войне» необходимо соблюдать дисциплину и карантин.