Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 марта 6°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Жириновский выяснил «родословную коронавируса»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что особенность нового коронавируса состоит в том, что у него нет истории, пишет «Парламентская газета».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
ldpr.ru

Перед пленарным заседанием Госдумы Жириновский объяснил, что лекарство от пандемии найти сложно потому, что у коронавируса «нет истории и родословной», в отличие, например, от холеры.

«Как изобретать лекарство, если мы не знаем откуда произошел этот вирус. Врачи не знают, как лечить это заболевание», — подчеркнул Жириновский.

Он отметил, что изначально предполагалось, что COVID-19 — это искусственный вирус, рассчитанный на определенные нации и возраст.

«Но коронавирус пошел по всем возрастам, национальностям и регионам. Впервые в истории человечества не можем изобрести от него лекарство. Это война внутри человечества», — сказал лидер ЛДПР.

Жириновский подчеркнул, что для победы в этой «биологической войне» необходимо соблюдать дисциплину и карантин.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость