«Жить захотели». В алтайском селе восстановили памятник бойцам, и стали искать деньги на ремонт «разбомбленного» ДК

В селе Усть-Мосиха Ребрихинского района восстановили памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Деньги на него собирали местные жители и спонсоры. Расскажем о том, какое значение имеет памятник и что в следующую очередь восстановят неравнодушные односельчане.

«Мне просто теперь не стыдно пройти мимо»

Памятник установили в Усть-Мосихе в 1975 году. С тех пор он сильно обветшал. Солдат, стоящий на постаменте, был одет в камуфляж — так большими кусками позеленел металл. Рука бойца была и вовсе «ампутирована» — рассыпалась под многолетними дождями.

Постамент совсем облупился — в некоторых местах было видно обнажившуюся кирпичную кладку. Памятные таблички с именами погибших воинов — порыжели, солдаты с барельефов то и дело собирались свалиться на побитый асфальт. Плитка у памятника превратилась в сплошной зеленый ковер, так сильно прорастала трава.

Это грустное зрелище включено в список культурного наследия регионального значения. Дотянув до 75-летия Победы, памятник решили все-таки восстановить. Администрация села вышла на краевой совет ветеранов, где им посоветовали обратиться за помощью к директору трансформаторного завода.

Памятник в Усть-Мосихе до реконструкции. Пресс-служба «Алттранс».

Как рассказывает глава сельсовета Юрий Юдаков, стоимость восстановления сначала оценивали в 250 тыс., которые позже плавно перетекли в полмиллиона рублей. В итоге, если считать «трудовое участие населения», ремонт обошелся в 1,6 млн рублей. Из них «Алттранс» пожертвовал больше половины.

Александр Карлов,

генеральный директор «Алтайского трансформаторного завода»:

Я родился в 50-м году, видел очень много людей, которых искалечила война. В прошлом году был юбилей победы, я решил, что нужно что-то в этой жизни сделать. И вот сделали, — показывает на памятник. — Зарабатываем, надо делиться, что сказать. Нужно, чтобы такие вещи оставались навсегда.

Как отметила глава Ребрихинского района Людмила Шлаузер, реставрация памятника — «самый грандиозный» проект, который выполнили в Усть-Мосихе за последние 20 лет.

Юрий Юдаков,

глава Усть-Мосихинского сельсовета Ребрихинского района:

Это охраняемый государством объект. Очень долго возились с документами, проектами. Бумажные вопросы сейчас, к сожалению, на первом месте, а на втором — дело. Я будто на войне с этим памятником побывал, слава богу, открыли. Все деньги потрачены по назначению до копейки. Я помню каждый шурупчик. Мне просто теперь не стыдно пройти мимо. Всем селом болели за это дело. В масштабах государство — это легкий ветерок, пустяковое событие, а для нас — великий праздник.

Скульптурную композицию «Воин с девочкой» отлили заново, все барельефы заменили. Плиты с именами погибших воинов отреставрировали, добавили недостающие имена. Территорию вокруг вымостили новой тротуарной плиткой. «Мы сохранили первоначальным, как и был задуман — все до миллиметра», — рассказывает Юдаков. Тут он лукавит: постамент обшили керамогранитной плиткой. Видимо, чтобы за памятником было проще ухаживать.

Открытие памятника в Усть-Мосихе. Дарья Беркетова.

О бойцах и дорогах

— Нормально, сейчас хорошо все сделали, — комментирует пожилой житель села. — Кажется, даже больше стал, шире.

— Теперь тут все праздники, наверное, проходить будут, — улыбается его дочь.

В годы войны из Усть-Мосихи призвали более 700 человек. Сегодня на памятнике указаны имена 364 бойцов.

— Из 14 моих родственников, которые тут указаны, я нашел, где похоронен только Тищенко Ивана Петровича. В Латвии лежит, на мемориальном кладбище, — рассказывает житель села Геннадий.

Открытие памятника в Усть-Мосихе. Дарья Беркетова.

Для жителей села на открытии памятника сделали небольшой праздник. На нем оказались и корреспонденты altapress.ru, добравшись до Усть-Мосихи по дороге, которую благодаря ухабам иначе как «фронтовой» никак не назовешь.

Организаторы привезли из Барнаула певцов, которые исполняли то «На безымянной высоте», то «Россия — в этом слове огонь и сила» Любэ. Школьники стоят в почетном карауле. Ведущие зачитывают стихи и дают слово то одному руководителю, то другому.

Опираясь о белый забор, за праздником на расстоянии наблюдает жительница села Наталья — старушка в платке и теплой леопардовой кофте.

Открытие памятника в Усть-Мосихе. Дарья Беркетова.

В списке на памятнике — Лакрицын, — тихо говорит она. — Я замужем была за его сыном. Ивана Заковряжина знала, в 84 года хоронили. Всю войну прошел — ни глаза, ни ноги не было. Мы с ним очень дружили, друг другу помогали. У Пешковой вот 4 брата погибло. Знает место, перезахоронение не захотела делать. Говорит, не надо их трогать, где лежат, пусть лежат. Хорошо памятник сделали. Глава сельсовета местный, мы с мамой его дружили, всю жизнь дояркой проработала. Он вот детскую площадку сделал, на Новый год красивая елка была. Раньше люди бросали дома и бежали. Сейчас жить захотели.

Эти люди, которые «жить захотели», аплодируют друг другу и меценатам, слушают популярные военные песни и качают головами в такт. А в мое поле зрения между нарядными младшеклассниками в белых бантах и новеньким памятником все время попадает перекошенный на левый бок деревянный туалет. Стоит он у будто бы разбомбленного здания с битыми окнами. Все это выглядит настолько неправильно, что кажется, будто школьники и памятник вот-вот растают в воздухе.

Открытие памятника в Усть-Мосихе. Дарья Беркетова.

Праздники — в магазине

Это большое здание в год своей постройки наверняка было очень красивым. Дом культуры раньше собирал под своей (теперь уже дырявой) крышей все село. Сейчас на его дверях висит пыльный амбарный замок.

Алексей Ляпунцов,

житель Усть-Мосихи:

Помещение такое красивое и зал большой, и киноаппаратная там была. Может кто и возьмет сделает. Да, года идут, в город все уехали. В первом классе пять человек учатся, — он оглядывает на людей. — Разве это народ? Раньше было у-у-у. Такие гульбища.

Пока все участники праздника отвлекаются на полевую кухню и едят гречку на крыльце закрытого клуба, глава сельсовета Юрий Юдаков рассказывает, что здание, как и памятник, охраняется государством.

Усть-Мосиха. Дарья Беркетова. Усть-Мосиха. Дарья Беркетова. Дом Культуры. Усть-Мосиха. Дарья Беркетова.

Юрий Юдаков,

глава Усть-Мосихинского сельсовета Ребрихинского района:

Не имею права ни разобрать и в то же время нет госпрограммы на восстановление. Цена вопроса немаленькая — нужно в районе 15 млн. Мы не потянем, но будем что-то делать, кого-то искать. Одна женщина, вхожая в краевое правительство, обещала содействие. Сначала надо кровлю сделать — закрыть, чтобы вода не проникала во внутрь, а потом остальное. Заниматься фасадом, внутренней отделкой. Сразу сумму не найти, но хотя бы пошагово делать. Мы его закрыли, чтобы не было вандализма — где решетки поставили, где забили досками. Боюсь, как бы крыша еще не обвалилась и кого-нибудь не придавила.

Юрий Юдаков. Открытие памятника в Усть-Мосихе. Дарья Беркетова.

Внутри лежат картины местных художников, в ближайших планах — восстановить в мастерской то, что еще подлежит восстановлению. А для праздников село арендует помещение бывшего магазина. Маленькое, но, как говорит Юдаков, и этому рады.