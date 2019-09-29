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Жизнь

Житель Алтая испугался уголовного дела и привез бывшей жене машину дров

Житель села Усть-Кокса Республики Алтай несколько лет не платил алименты и нигде не работал. Он проявил «интерес» к детям только после уголовной угрозы, пишут Новости Горного Алтая.

Дрова.
Дрова.
СС0

Мужчина не имел имущества, не состоял на учете в центре занятости и при этом несколько месяцев не платил алименты на своих несовершеннолетних детей. В воспитании и содержании детей мужчина никакого участия не принимал, их жизнь его не интересовала.

Суд принял решение о взыскании алиментов в размере 36 тысяч рублей, но мужчина не желал их платить. Тогда судебный пристав-исполнитель составил протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) и предупредил об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 157 УК РФ (уклонение от уплаты алиментов).

Лишь осознав такие последствия, мужчина предпринял меры к погашению задолженности: в счет алиментов привез бывшей жене машину дров.

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