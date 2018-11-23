Житель Алтая нарядился динозавром и пошел убирать город на свое 30-летие

Как рассказал Станислав, эту идею он «подсмотрел» в Германии. Там существует традиция, когда мужчине исполняется 30 лет, а он еще не женат, его обряжают в смешной костюм, дают метлу и заставляют мести площадь перед ратушей, где заседает мэрия. Убирать мусор приходится до тех пор, пока кто-нибудь из девушек не сжалится над холостяком с метлой и не поцелует его.
Змеиногорцу пришлось убирать снег, так как его день рождения пришелся уже на ту пору, когда на главной площади можно было орудовать только широкой лопатой, а не метлой.
Станислав Семенцов,
житель Змеиногорска:
Я в свое 30-летие тоже решился на вечеринку в немецком стиле. Получилось довольно забавно, жаль конечно, что не нашлось той девушки, которая бы пришла поцеловать динозаврика.