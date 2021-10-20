Житель Алтая отдал 687 тысяч мошеннику, знавшему про него подозрительно много

С жалобой в полицию обратился 42-летний мужчина, у которого мошенник похитил 687 тыс. рублей.

«Позвонил потерпевшему и представился сотрудником службы безопасности банка. Сообщил, что неизвестные взломали его личный кабинет и пытаются оформить кредит. Чтобы избежать финансовых проблем, рекомендовал самому оформить кредит и перевести деньги на специальный счет, заверив, что долговые обязательства после этого будут аннулированы», — рассказали в ведомстве.

Мужчина поверил аферисту по нескольким причинам. В частности, тот знал его персональные данные и номер банковской карты.

Более того, мошенник даже знал, что в тот момент мужчина находился в отделении банка на подписании финансовых документов.

Для убедительности аферист прислал на телефон СМС с контактными данными сотрудника банка, оформлявшего кредит.

В итоге мужчина перевел на указанный счет 687 тыс. рублей, а через некоторое время выяснил, что общался с мошенником.

Ранее врач из Новоалтайска перевела аферисту 1 млн рублей, причем кредит на этот миллион банк уже одобрил по каким-то основаниям по заявке от неизвестного.