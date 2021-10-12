Врач из Новоалтайска перевела мошенникам 1 млн рублей, на которые кто-то оформил кредит

Накануне врачу из Новоалтайска позвонил мужчина и представился «сотрудником безопасности банка».
«Неизвестный сообщил, что некий гражданин оформил на нее кредит в размере 750 000 рублей», — рассказали в ведомстве.
Также женщине заявили, что на ее имя в нескольких банках поданы заявки на кредиты, которые уже одобрены.
Медику в целях дальнейшей безопасности посоветовали все деньги с заявленных кредитных заявок «направить в банк-партнер».
Женщина перевела деньги на указанный аферистом счет. В общей сумме врач лишилась 1 090 000 рублей.
В МВД возбудили уголовное дело по факту «мошенничества, совершенного с причинением значительного ущерба».
Ранее врач из Иркутской области отдала мошенникам 5 млн рублей — месяц «брала кредиты и отражала колоссальные угрозы».