Врач из Новоалтайска перевела мошенникам 1 млн рублей, на которые кто-то оформил кредит

Мошенники оформили на жительницу Алтайского края кредитные заявки, которые одобрили сразу в нескольких банках, сообщает региональное МВД.

Накануне врачу из Новоалтайска позвонил мужчина и представился «сотрудником безопасности банка».

«Неизвестный сообщил, что некий гражданин оформил на нее кредит в размере 750 000 рублей», — рассказали в ведомстве.

Также женщине заявили, что на ее имя в нескольких банках поданы заявки на кредиты, которые уже одобрены.

Медику в целях дальнейшей безопасности посоветовали все деньги с заявленных кредитных заявок «направить в банк-партнер».

Женщина перевела деньги на указанный аферистом счет. В общей сумме врач лишилась 1 090 000 рублей.

В МВД возбудили уголовное дело по факту «мошенничества, совершенного с причинением значительного ущерба».

Ранее врач из Иркутской области отдала мошенникам 5 млн рублей — месяц «брала кредиты и отражала колоссальные угрозы».