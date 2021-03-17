Врач за месяц отдала мошенникам 5 млн рублей. Брала кредиты и отражала колоссальные угрозы

В Иркутской области мошенники более месяца обманывали женщину, рассказывай ей истории про злоумышленников, сообщает региональное МВД.

На уловку мошенников попалась 53-летняя жительница Усть-Илимска. В январе ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка.

«Сообщил, что на ее имя оформлен кредит. Чтобы убедить собеседницу, сообщил ее персональные данные, количество банковских карт и остатки хранящихся средств», — рассказали в ведомстве.

Женщина поверила и, последовательно выполняя все инструкции, перевела все свои средства на «безопасные счета» — более 700 тыс. рублей.

После под диктовку оформила займ на 800 тысяч. Деньги перечислила на «страховые ячейки», которые на самом деле являлись номерами мобильных телефонов.

«Сумма в размере около 1,5 млн рублей оказалась в руках злоумышленников. Жертве сообщили, что проблема решена. Звонивший предупредил о недопустимости разглашения содержания диалогов и ее действий кому-либо, в том числе банковским работникам, родным и близким», — отметили в МВД.

Мошенники стараются быть в тренде. CC0

Через месяц сибирячке опять позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что ее личная финансовая безопасность вновь находится под еще большей угрозой.

«Следуя рекомендациям, женщина оформила еще несколько займов в различных банках — на 3,5 млн рублей. Таким образом, общая сумма ущерба достигла 5 млн рублей», — пояснили в МВД, откуда у пострадавшей взялись деньги.

После мошенники позвонили в третий раз с предупреждением об угрозе теперь уже гигантского масштаба. Однако на этот раз сибирячка догадалась, что ее обманывают, и обратилась в полицию.

Как уточняет «Интерфакс», жертвой мошенников стала врач-терапевт. За месяц она совершила в пользу аферистов более 120 денежных переводов.

Ранее жительница Кемерова продала квартиру и отдала 3,2 млн рублей, чтобы сохранить жилье и избавиться от выдуманных кредитов.