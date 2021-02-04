Сибирячка лишилась квартиры после звонка мошенника. Эту историю необходимо прочитать

Жительница Кемерова продала квартиру и передала мошенникам около 3,2 млн рублей, чтобы сохранить жилье и избавиться от выдуманных кредитов, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию пришла 62-летняя женщина. Она сообщила, что стала жертвой обмана — ущерб составил около 3,2 млн рублей.

История началась в декабре 2020 года, когда на мобильный телефон позвонил незнакомец. Он представился сотрудником службы безопасности банка и попросил подтвердить заявку на кредит.

«Кемеровчанка пояснила, что не планировала брать заем, и тогда он сказал, что аннулирует его, для чего потребовал назвать коды из поступивших смс. После этого женщине позвонил неизвестный и назвался техническим директором банка», — рассказали в ведомстве.

Женщине сообщили, что «специалисты зафиксировали попытки оформить займы в нескольких кредитно-финансовых организациях».

«Специалист банка» предложил как можно скорее обналичить кредиты и перевести деньги на указанный счет для того, чтобы избежать начисления процентов. Кемеровчанка выполнила это требование — но это только начало.

После перевода денег женщина в одном из банков взяла кредит под залог квартиры. Мошенник сообщил ей, что теперь документы на жилище находятся у третьих лиц, которые могут этим воспользоваться, и убедил ее продать квартиру. Якобы после этого можно будет оформить новые документы и выкупить жилье обратно.

«Следуя его совету, кемеровчанка продала квартиру за 1,5 млн рублей. Частью вырученных средств она погасила один из кредитов в банке, остальное перечислила мошеннику. Тот заверил ее, что сам урегулирует вопрос с покупателями», — рассказали в МВД.

Однако в конце января 2021 года ей позвонили новые владельцы квартиры, которые уже запланировали переезд. Они спросили у женщины, когда она сможет освободить жилплощадь.

Дозвониться до «специалиста банка» ей не удалось. И вот тогда она поняла, что на протяжении двух месяцев общалась с мошенником.

Интернет. Мошенники. СС0

В настоящее время полицейские устанавливают подозреваемых. Возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Аферисту грозит до 10 лет лишения свободы.

В МВД подчеркнули, что звонок «из службы безопасности банка» под предлогом «спасения денег» — это стандартная уловка злоумышленников.

«Не принимайте во внимание слова незнакомцев, даже если обратный номер телефона будет совпадать с горячей линией вашего банка. Современные технологии позволяют мошенникам подменять номер. Необходимо незамедлительно самостоятельно связаться с банком и уточнить у специалиста всю интересующую информацию. Не передавайте никому CVV-код с обратной стороны карты и пароли доступа, которые приходят в смс-уведомлениях, не устанавливайте по совету собеседников на компьютеры и смартфоны программы, не выполняйте никаких манипуляций со своими счетами под диктовку неизвестных, кем бы они ни представлялись», — предупредили в полиции.

Ранее сообщали про пенсионерку из Барнаула, которая 60 лет копила 3 млн рублей и «проиграла» все деньги на бирже.