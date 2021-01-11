Житель Алтая отсудил у «Яндекс.Такси» 350 тысяч рублей после жесткого ДТП

Суд в Алтайском крае встал на сторону мужчины, который заказал услугу через приложение «Яндекс.Такси», попал в ДТП и получил тяжелые травмы.

Как сообщили в региональной прокуратуре, после аварии житель Алтая проходил стационарное лечение и длительное восстановление.

По факту ДТП водитель такси был привлечен к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Согласно решению суда, с ООО «Яндекс.Такси» в пользу потерпевшего была взыскана компенсация морального вреда в размере 350 тысяч рублей. При этом, «Яндекс.Такси» выступало с той позиции, что данное ООО предоставляет информационный сервис и не оказывает услуг перевозки, а поэтому не может нести ответственность перед пассажиром.

Однако апелляционной инстанцией краевого суда судебное постановление было оставлено без изменения, а жалоба ответчика не была удовлетворена.