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Жизнь

Житель Алтая переехал в Новосибирск и прекрасно жил на фальшивые деньги

В Новосибирской области полицейские задержали мужчину, который заказывал по почте поддельные деньги и «тратил» их в магазинах, сообщает региональное МВД.

Фальшивая купюра.
Фальшивая купюра.
ГУ МВД по Алтайскому краю

27-летний житель Республики Алтай расплачивался в магазинах поддельными купюрами по 5000 рублей. Покупал продукты питания, также приобрел сотовый телефон.

Мужчина проживал в Новосибирске у своих знакомых, официально нигде не работал. В общей сложности «потратил» 300 тыс. фальшивых рублей — 60 купюр указанного номинала.

«Имел техническое образование в области информационных технологий и на поставщика поддельных денежных знаков вышел через интернет. Фальшивые купюры он получал почтовыми отправлениями», — рассказали в ведомстве.

Задержали уроженца Алтая по месту постоянного проживания, он признал свою вину. Мужчину отправили под стражу.

Полицейские устанавливают каналы сбыта фальшивых купюр и иные эпизоды деятельности задержанного.

Ранее в Алтайском крае зафиксировали новую волну расчета фальшивыми деньгами.

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