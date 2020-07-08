Житель Алтая переехал в Новосибирск и прекрасно жил на фальшивые деньги

27-летний житель Республики Алтай расплачивался в магазинах поддельными купюрами по 5000 рублей. Покупал продукты питания, также приобрел сотовый телефон.
Мужчина проживал в Новосибирске у своих знакомых, официально нигде не работал. В общей сложности «потратил» 300 тыс. фальшивых рублей — 60 купюр указанного номинала.
«Имел техническое образование в области информационных технологий и на поставщика поддельных денежных знаков вышел через интернет. Фальшивые купюры он получал почтовыми отправлениями», — рассказали в ведомстве.
Задержали уроженца Алтая по месту постоянного проживания, он признал свою вину. Мужчину отправили под стражу.
Полицейские устанавливают каналы сбыта фальшивых купюр и иные эпизоды деятельности задержанного.
Ранее в Алтайском крае зафиксировали новую волну расчета фальшивыми деньгами.