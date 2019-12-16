Житель Алтая перевел 140 тысяч мошеннице, чтобы деньги не достались жуликам

Житель Поспелихинского района отдал деньги незнакомой женщине, после того, как она рассказала ему историю про мошенников, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

«Позвонила девушка и сообщила, что она является сотрудницей банка. После чего рассказала, что мошенники обманным путем только что похитили с его банковской карты денежные средства», — рассказали в ведомстве.

Незнакомка отметила, что для предотвращения дальнейшего хищения необходимо срочно снять с карты деньги, которые якобы уже перечислили из некоего «резервного фонда» и вернуть их банку.

Мужчина поехал к ближайшему банкомату и снял со своей кредитной карты 140 тыс. рублей, которые перевел на указанные «сотрудницей банка» счета.

После мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию. Установлено, что мошенница звонила с московского номера.

Сотрудники полиции в очередной раз просят не верить на слово звонящим людям, не сообщать им данные банковской карты и поступившие коды, и тем более не следует перечислять им деньги.