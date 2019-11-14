Житель Алтая полгода развращал своих падчериц

27-летний житель Республики Алтай несколько месяцев развращал своих падчериц, которым было по 10 и 14 лет. О преступлении сообщила в полицию мать девочек, пишет sib.fm.

27-летний мужчина из села Улаган признан виновным в совершении насильственных действий в отношении своих несовершеннолетних падчериц.

Следствие установило, что с ноября 2018 по май 2019 года он у себя дома «неоднократно совершал иные насильственные действия сексуального характера и развратные действия без применения насилия в отношении своих малолетних падчериц», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Алтай.

Своей вины мужчина не признал. Суд приговорил его к 13,5 годам в колонии строгого режима.