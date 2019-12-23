Житель Алтая получил пять лет за неудачную попытку изнасилования одинокой женщины

В Алтайском крае неоднократно судимый житель села получил почти пять лет колонии за проникновение в жилище и покушение на изнасилование, сообщает региональный СК.

В августе 2019 года в одном из сел Баевского района 40-летний пьяный житель залез в дом к 59-летней односельчанке. Он знал, что женщина проживает одна.

«Высказывая угрозы убийством, причинил телесные повреждения, а затем попытался изнасиловать. Довести задуманное до конца не удалось, по независящим от него обстоятельствам», — пояснили в ведомстве.

В СК подчеркнули, что мужчина неоднократно судим, в том числе за аналогичное преступление.

Суд назначил ему 4 года 7 месяцев в исправительной колонии строгого режима.