Житель Алтая сломал одну лыжу, потерялся и нашел заброшенный домик

В Алтайском крае спасатели нашли заблудившегося мужчину, который под вечер решил покататься на лыжах, сообщает региональное МЧС.

Вечером 23 января мужчина позвонил в службу спасения и сообщил, что заблудился где-то между селом Голубцово и разъездом Голубцово.

«Он находился на связи, но был дезориентирован на местности, не знал где находится. Заблудившийся укрылся в заброшенном садовом домике и нуждался в срочной помощи: ночь на морозе при таких обстоятельствах вполне может обернуться бедой», — рассказали в ведомстве.

На поиск отправились 14 человек — четыре спасателя, шесть членов местного спасотряда и четверо полицейских.

Спасателям пришлось работать в темноте, вскоре они нашли след по которому и продолжили поиски.

«Как выяснилось, мужчина был на лыжах. Одну лыжу он сломал, искать какое-либо убежище ему пришлось по глубокому снегу. К счастью, поисковые работы были организованы оперативно, заблудившегося быстро нашли. Медицинская помощь ему не понадобилась», — отметили в МЧС.

В ведомстве напомнили, что для сохранения собственной жизни и здоровья каждому необходимо помнить об опасности походов в отдалении от населенных пунктов.