Житель Алтая выехал из города на красном Mercedes-Benz и пропал

Известно, что мужчина покинул город на автомобиле Mercedes-Benz Vito 111 CDI (гос. номер Х124АН 04).
Приметы пропавшего:
- на вид 45−50 лет;
- славянской внешности;
- рост около 175 см;
- плотного телосложения;
- глаза карие,
- волосы прямые, черные,
- стрижка короткая.
Пропал Рыбальченко Алексей Юрьевич.
Пресс-служба МВД по Республике Алтай.
Был одет:
- шапка спортивная вязаная темно-синего цвета с отворотом,
- черная куртка на замке «молния»,
- брюки спортивные утепленные синего цвета,
- зимние кожаные ботинки коричневого цвета.
Особые приметы:
- на правом локте бородавка около 1 см,
- на спине шрам около 4 см.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят звонить по телефонам 8 (38822) 9−25−48, 2−57−00 или 02.