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21 февраля
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Жизнь

Житель Алтая выехал из города на красном Mercedes-Benz и пропал

Полицейские ищут жителя Маймы Алексея Рыбальченко, который вечером 3 февраля выехал из Горно-Алтайска и пропал, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

Автомобиль. Скорость.
Автомобиль. Скорость.
Анна Зайкова, altapress.ru

Известно, что мужчина покинул город на автомобиле Mercedes-Benz Vito 111 CDI (гос. номер Х124АН 04).

Приметы пропавшего:

  • на вид 45−50 лет;
  • славянской внешности;
  • рост около 175 см;
  • плотного телосложения;
  • глаза карие,
  • волосы прямые, черные,
  • стрижка короткая.
Пропал Рыбальченко Алексей Юрьевич.
Пропал Рыбальченко Алексей Юрьевич.
Пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Был одет:

  • шапка спортивная вязаная темно-синего цвета с отворотом,
  • черная куртка на замке «молния»,
  • брюки спортивные утепленные синего цвета,
  • зимние кожаные ботинки коричневого цвета.

Особые приметы:

  • на правом локте бородавка около 1 см,
  • на спине шрам около 4 см.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят звонить по телефонам 8 (38822) 9−25−48, 2−57−00 или 02.

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