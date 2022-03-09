9 марта
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Жизнь

Житель Алтая зарезал сына, попросившего покушать, и забросал тело остатками овощей

В Алтайском крае мужчину осудили за умышленное и смертельное причинение тяжкого вреда здоровью своему сыну, сообщает региональный СК.

Кровь. Нож. Убийство
Кровь. Нож. Убийство
СС0

Инцидент произошел ночью в сентябре 2021 года в Локтевском районе — в доме, где проживали 56-летний мужчина и его 30-летний сын.

«Потерпевший пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и стал требовать от отца приготовить покушать. Мужчине не понравилось поведение сына. Он взял нож и нанес ему не менее шести ударов в область шеи и ключицы. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте», — рассказали в ведомстве.

После отец спрятал тело сына в заброшенном погребе и забросал ботвой и остатками овощей.

Мужчина вину признал полностью. Суд отправил его на 11 лет в колонию особого режима.

Ранее другой житель Алтайского края попытался зарезать 13-летнего сына, но дочь не позволила убить брата.

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