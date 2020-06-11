«Позвони мне, позвони». Житель Алтайского края замучил оскорблениями оператора МВД

Пьяному жителю Павловского района срочно понадобилось решить личную проблему и он позвонил на «телефон доверия» ГУ МВД России по Алтайскому краю. В разговоре с оператором сельчанин взялся за оскорбления.

В ходе диалога мужчина неоднократно высказывал оскорбления в адрес оператора — работника органов внутренних дел. Инцидент произошел не смотря на то, что мужчину предупредили о записи.

Оператор настоятельно просила его вести беседу в корректной форме, так как она находится при исполнении служебных обязанностей и предупредила, что в противном случае он будет нести ответственность.

Мужчина же находился в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз перезванивал и продолжал общаться с оператором «телефона доверия» в крайне оскорбительной форме, рассказали в полиции.

Суд назначил сельчанину штраф 1000 рублей.