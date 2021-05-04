Житель Алтайского края продает останки древнего бизона

Сколько лет останкам и откуда они взялись, владелец решил не уточнять.

Потенциальным покупателям он сообщил, что окаменелый экземпляр находится в отличном состоянии и размах рогов составляет примерно 130 см, пишет «Алтайская правда».

Стоимость черепа древнего животного — 150 тыс. рублей.

Объявления о продаже подобных древностей периодически появляются на «Авито». Так, три года назад барнаулец продавал рога и череп бизона, которым, по его словам, 300 тыс. лет, за 70 тыс. рублей.

Сейчас еще один житель Бийска пытается продать на Авито череп доисторического буйвола за 10 тыс. рублей. Предлагают в этом городе и окаменелую кость мамонта за 1500 рублей.