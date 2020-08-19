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Жизнь

Житель Алтайского края снял на видео впечатляющий грозовой вал

18 августа мимо Рубцовска промчался мощный грозовой фронт. Фотографиями и видео с altapress.ru поделился местный житель Евгений Храпко.

Мощная гроза в Рубцовске.
Мощная гроза в Рубцовске.
Евгений Храпко

Гроза со шквалистым ветром до 20 м/с началась вечером, дождь шел около 40 минут, рассказывает рубцовчанин. Выпало 8−10 мм осадков, но гроза «прошла краем» и не обрушила всю свою мощь на город.

Также автор кадров отмечает, что эта гроза сопровождалась таким явлением как шкваловый ворот (или иначе грозовой вал).

Этот тип облаков чаще всего образуется на границе атмосферных фронтов. Воздушные потоки в грозовом воротнике могут циркулировать вокруг его горизонтальной оси, но, несмотря на внешнюю схожесть, смерчи в таких облаках не образуются.

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