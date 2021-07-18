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Жизнь

Житель Алтайского края в канун дня рождения вооружился гвоздодером и пошел добывать себе подарки

Полиция задержала в селе Анисимово Тальменского района молодого мужчину, которого подозревают в совершении кражи со взломом.

Подарки.
Подарки.
СС0

По данным правоохранителей, в ночь на 15 июля молодой человек на личном автомобиле подъехал к дому односельчанки, гвоздодером взломал навесной замок гаража и похитил из него болгарку, лобзик, шуруповерт, электрические рубанок и двигатель, гаечные ключи и две десятилитровые канистры, наполненные бензином.

Затем злоумышленник погрузил все это в машину и уехал. Хозяйка обнаружила пропажу своих вещей утром.

Полицейские обнаружили похищенное под крыльцом дома, в котором проживает подозреваемый. Парень, который ранее уже привлекался к ответственности за подобные деяния, признал свою вину.

Любопытно, что кражу он совершил накануне своего дня рождения. Добытые незаконным путем «подарки» правоохранители изъяли и вернули законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело.

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