Житель Алтайского края в канун дня рождения вооружился гвоздодером и пошел добывать себе подарки

Полиция задержала в селе Анисимово Тальменского района молодого мужчину, которого подозревают в совершении кражи со взломом.

По данным правоохранителей, в ночь на 15 июля молодой человек на личном автомобиле подъехал к дому односельчанки, гвоздодером взломал навесной замок гаража и похитил из него болгарку, лобзик, шуруповерт, электрические рубанок и двигатель, гаечные ключи и две десятилитровые канистры, наполненные бензином.

Затем злоумышленник погрузил все это в машину и уехал. Хозяйка обнаружила пропажу своих вещей утром.

Полицейские обнаружили похищенное под крыльцом дома, в котором проживает подозреваемый. Парень, который ранее уже привлекался к ответственности за подобные деяния, признал свою вину.

Любопытно, что кражу он совершил накануне своего дня рождения. Добытые незаконным путем «подарки» правоохранители изъяли и вернули законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело.