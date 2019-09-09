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Жизнь

Житель Алтайского края выловил гигантскую щуку

Житель Алтайского края поймал в Оби у села Боровиково в Павловском районе гигантскую щуку весом в 13,7 кг.

Рыбак.
Рыбак.
СС0.

«Вот это рыбища! И такие монстры на Оби у нас живут», — написал рыбак в сообществе базы отдыха «Подгорка».

Мужчина рассказал, что поймал рыбину на белую резинку.

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