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Жизнь

Житель алтайского села так желал булочек с маком, что не выдержал и пошел на преступление

Алтайские полицейские задержали жителя одного из сел, который украл из магазина практически весь запас пищевого мака, сообщает региональное МВД.

Булочки с маком. Выпечка.
Булочки с маком. Выпечка.
открытые источники в интернете

Накануне днем в селе Соколово Зонального района мужчина похитил из продуктового магазина 20 пачек с пищевым маком. И убежал.

Догнать злоумышленника продавец не смогла. О преступлении она сообщила в полицию.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность похитителя мака. Свою вину он признал сразу.

По его словам, весь похищенный мак он успел употребить в пищу. Якобы решил приготовить булочки именно с этим продуктом.

В отношении мужчины 1974 года рождения возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

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