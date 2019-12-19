Житель алтайского села так желал булочек с маком, что не выдержал и пошел на преступление

Накануне днем в селе Соколово Зонального района мужчина похитил из продуктового магазина 20 пачек с пищевым маком. И убежал.
Догнать злоумышленника продавец не смогла. О преступлении она сообщила в полицию.
Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность похитителя мака. Свою вину он признал сразу.
По его словам, весь похищенный мак он успел употребить в пищу. Якобы решил приготовить булочки именно с этим продуктом.
В отношении мужчины 1974 года рождения возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.