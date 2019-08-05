Житель Барнаула отправил свое имя на Марс

Барнаулец Тимофей Кузнецов указал свое имя на микрочипе, который доставил на Марс спускаемый сейсмограф NASA. Об этом молодой человек сообщил на личной странице в социальной сети.

«По заявке на сайте NASA мое имя в числе сотен тысяч других было добавлено на кремниевую пластину путем микрогравировки и закреплено на спускаемый сейсмограф InSingh, который в ноябре прошлого года успешно приземлился на поверхность Марса», — пишет Тимофей Кузнецов.

Отметим, что в 2020 году планируется запуск марсохода, а его прибытие на соседнюю планету планируется весной 2021 года. На борту, в том числе, будет микрочип с именами обычных людей. Чтобы попасть в этот список, желающие могут заполнить анкету на сайте NASA.