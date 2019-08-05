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Жизнь

Житель Барнаула отправил свое имя на Марс

Барнаулец Тимофей Кузнецов указал свое имя на микрочипе, который доставил на Марс спускаемый сейсмограф NASA. Об этом молодой человек сообщил на личной странице в социальной сети.

Марс. Планета. Поверхность
Марс. Планета. Поверхность
СС0

«По заявке на сайте NASA мое имя в числе сотен тысяч других было добавлено на кремниевую пластину путем микрогравировки и закреплено на спускаемый сейсмограф InSingh, который в ноябре прошлого года успешно приземлился на поверхность Марса», — пишет Тимофей Кузнецов.

Отметим, что в 2020 году планируется запуск марсохода, а его прибытие на соседнюю планету планируется весной 2021 года. На борту, в том числе, будет микрочип с именами обычных людей. Чтобы попасть в этот список, желающие могут заполнить анкету на сайте NASA.

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