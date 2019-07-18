Житель Барнаула просит помощи у Фёдора Смолова

Барнаулец Петр Кайдаш, координатор центрального районного отделения ЛДПР, попросил у футболиста сборной России по футболу Федора Смолова помочь отремонтировать здание больницы № 3 на улице Бехтерева, 26. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Активист выступил с одиночным пикетом. Он простоял несколько часов у ветхого здания больницы с плакатом «Фёдор Смолов, помоги!» и «Городская больница им. Фёдора Смолова».

Такой призыв был сделан после того, как известный спортсмен перечислил 400 тысяч рублей на ремонт обветшалого Дома культуры в селе Костин Лог.

«Пусть каждый футболист вдохновится поступком Смолова и возьмет под патронаж хотя бы по одному социальному объекту в крае», — цитирует пресс-служба местного отделения слова Петра Кайдаша.