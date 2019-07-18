Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 июля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Житель Барнаула просит помощи у Фёдора Смолова

Барнаулец Петр Кайдаш, координатор центрального районного отделения ЛДПР, попросил у футболиста сборной России по футболу Федора Смолова помочь отремонтировать здание больницы № 3 на улице Бехтерева, 26. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Активист просит помощи у Федора Смолова.
Активист просит помощи у Федора Смолова.
altai.ldpr.ru

Активист выступил с одиночным пикетом. Он простоял несколько часов у ветхого здания больницы с плакатом «Фёдор Смолов, помоги!» и «Городская больница им. Фёдора Смолова».

Такой призыв был сделан после того, как известный спортсмен перечислил 400 тысяч рублей на ремонт обветшалого Дома культуры в селе Костин Лог.

«Пусть каждый футболист вдохновится поступком Смолова и возьмет под патронаж хотя бы по одному социальному объекту в крае», — цитирует пресс-служба местного отделения слова Петра Кайдаша.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость